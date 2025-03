V 1. kole nadstavby Niké ligy skupiny o titul sa Košiciam postaví do cesty Slovan Bratislava. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30.



Košice sa do hornej šestky dostali na poslednú možnú chvíľu. O postup bojovali v priamom súboji s Michalovcami. V zápase prehrávali 0:1 aj 1:2, no napokon zvíťazili 3:2, keď o všetkom v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol Kružliak. Košičania majú aktuálne na konte 29 bodov, na piatu Podbrezovú strácajú dva body, no tento duel majú k dobru.



Slovan sa drží na čele tabuľky, aj keď jeho náskok sa po posledných kolách stenčil. Momentálne má Slovan 49 bodov, čo je o tri viac, ako druhá Žilina, no tá včera iba remizovala s Podbrezovou 0:0. Slovan tak dnes môže svoj náskok znova o čosi navýšiť. Nevyhral už tri zápasy v rade. Naposledy podľahol doma Trnave 0:1.