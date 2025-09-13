Košice totálne pokazili druhý polčas. Po jasnom vedení prišla červená karta, napokon prehrali

Dan Ožvolda (Komárno) a Zyen Jones (Košice) v zápase 7. kola futbalovej Niké ligy.
Dan Ožvolda (Komárno) a Zyen Jones (Košice) v zápase 7. kola futbalovej Niké ligy.
13. sep 2025
Košice čaká v nedeľu aj zápas Slovnaft Cupu.

Niké liga - 7. kolo

Košice - Komárno 2:3 (2:0)

Góly: 13. Čerepkai (z 11 m), 45+3. Jones - 53. Ganbayar, 78. Mashike, 88. Miskovic

Rozhodcovia: Marhefka – Štrbo, Zemko

ŽK: Kakay - Špiriak, Bayemi, Mišovič, Žák

ČK: 52. Zsigmund (po 2. ŽK)

Košice: Kira - Kakay, Krivák, Jakúbek - Kovács (59. Kružliak), Domik (70. Sovič), Zsigmund, Gallovič, Magda (90. Perišič) - Čerepkai, Jones (59. Madleňák)

Komárno: Száraz - Pillár, Šimko, Špiriak - Šmehyl, Ožvolda (77. Pastorek), Žák, Rudzan (77. Palan) - Tamás (77. Mišovič), Ganbayar, Bayemi (62. Mashike)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

KOŠICE. Futbalisti KFC Komárno zvíťazili na ihrisku FC Košice 3:2 v sobotňajšom zápase 7. kola Niké ligy.

Po prvom polčase prehrávali 0:2, no v druhom vyťažili z početnej prevahy tri góly, keď ich obrat zavŕšil v 88. minúte Martin Mišovič.

Košičania prehrali už štvrtý zápas v NL a na konte majú naďalej tri body. Komárno zvíťazilo prvýkrát po štyroch prehrách a polepšilo si na šesť bodov.

Domáci išli do vedenia v 10. minúte, keď Špiriak fauloval Jonesa a Čerepkai loptu poslal z pokutového kopu do opačnej strany než čakal brankár Száraz - 1:0.

Herne vyrovnaný prvý polčas ukončil domáci útočník Jones, ktorý v nadstavenom čase zakončil kombináciu Košíc - 2:0.

Šance domácich na trojbodový zisk klesli už po desiatich minútach druhej časti. Stredopoliar Zsigmund dostal červenú kartu po druhom faule a krátko na to Ganbayar strelou z väčšej vzdialenosti znížil na 1:2 z pohľadu hostí.

Tí pokračovali v snahe využiť početnú výhodu a to sa im aj podarilo. V 78. minúte Mashike vyrovnal a o desať minút striedajúci Mišovič upravil na 2:3.

