Komárno opäť lúpilo v Košiciach. Viem, prečo to urobil, reagoval na vylúčenie kapitán

KOŠICE. Aj štvrtá návšteva Košickej futbalovej arény priniesla futbalistom Komárna radosť a stále platí, že s košickým rivalom naposledy na jeho ihrisku prehrali ešte v Čermeli pred takmer štyrmi rokmi v septembri 2020. Radosť bola o to väčšia, že výsledok 0:1 v prospech hostí znamenal pre nováčika historické prvé tri body v najvyššej súťaži. Zápas predchádzajúceho s aktuálnym nováčikom sa zlomil po polhodine hry. Za dve minúty sa dvakrát v súboji stretli domáci stopér a kapitán Ján Krivák a hosťujúci útočník Patrik Voleský.

V oboch prípadoch skákal Krivák do hlavičky, v oboch prípadoch zasiahol rukou hlavu protivníka a rozhodca Michal Očenáš v oboch prípadoch vytiahol žltú kartu a po druhej aj červenú a domáci tak dve tretiny zápasu hrali v desiatich. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Komárno

Napriek tomu boli Košičania nebezpečnejší, vypracovali si aj šance a gólom zaváňajúce situácie v šestnástke hostí, ale doplatili na ich nepremieňanie a jednu chybu v obrane, po ktorej osem minút pred koncom inkasovali z kopačky striedajúceho Nándora Tamasa, ktorý sa ocitol sám pred domácim brankárom Dávidom Šipošom. A keď v nadstavenom čase striedajúci Louis do Santos v stopercentnej šanci prestrelil hosťujúci bránku, mohli prepuknúť komárňanské oslavy a košický hnev a smútok. Prísne žlté karty a necitlivé rozhodnutie Po zápase samozrejme najviac rezonovalo vylúčenie domáceho kapitána Kriváka. Obaja tréneri, aj hosťujúci Mikuláš Radványi aj domáci Gergely Geri priznali, že táto situácia určite ovplyvnila zápas. „Sme nespokojní a nahnevaní. Chceli sme začať aktívne, čo sa nám aj darilo. Zásobovali sme našich dvoch útočníkov, hrali nátlakovo. Potom veľmi veľká individuálna chyba skúseného hráča, za dve minúty dve žlté karty. Napriek tomu sme mali aj v druhom polčase dostatok šancí, hoci Komárno možno malo navrch v držaní lopty.

Dnes sa nám nepodarilo nájsť strelca. A prišla ďalšia chyba, keď jeden náš hráč nastrelí druhého a súperov hráč ide sám na brankára. Myslím si, že naši súperi si ani nepotrebujú vypracovať šancu, aby dali gól. Neviem z čoho to pramení. Zápas sme si prehrali sami, lebo aj napriek oslabeniu sme mali množstvo šancí. Určite sme si to takto nepredstavovali,“ rozhovoril sa po zápase domáci tréner Geri, podľa ktorého boli Krivákove žlté karty veľmi prísne. VIDEO: Tréneri hodnotia zápas

„Neviem, či chceli kompenzovať niečo, čo sa stalo predtým v zápase. Nemyslím si, že sme mužstvo, ktoré hrá prehnane agresívne, skôr si myslím, že by sme mohli byť ešte agresívnejší. Myslím, že to bolo necitlivé rozhodnutie. Druhú žltú kartu som absolútne nečakal. Bol to normálny súboj. Ukážte mi hráča, ktorí pri výskoku nepoužíva ruky,“ poznamenal Geri. Aj samotný Krivák priznal, že prvá karta asi bola oprávnená. „Tú druhú nemusel dávať. Rozhodol sa tak ako sa rozhodol. Ja viem prečo to urobil, ale teraz to nebudem komentovať,“ dodal košický kapitán.

Bez gólov sa nevyhráva Na tvárach košických hráčov sa po zápase zračila obrovská frustrácia a sklamanie. Aj u Michala Faška, ktorý si určite inak predstavoval zápas v deň svojich tridsiatych narodenín, pred ktorým si prebral aj jubilejný dres za dvesto odohraných ligových zápasov. „Dovolím si tvrdiť, že napriek oslabeniu sme boli lepším mužstvom. Dostali sme gól z jednej z dvoch šancí, ktoré mali a prehrali sme. Červená karta to určite ovplyvnila. Ale aj tých desať minút do polčasu sme boli nebezpečnejší. Mali sme nebezpečné centre, pološance aj šance. Rovnako aj v druhom polčase. Bolo to v desiatich náročné, ale boli sme lepší. Radšej si zahryznem do jazyka, lebo by som povedal niečo, čo by som ľutoval,“ hodnotil zápas Faško. VIDEO: Michal Faško hodnotí zápas Košíc s Komárnom

Na Faškove slová nadviazal brankár Šípoš: „Sme extrémne sklamaní, ale môžeme byť na seba hrdí, lebo aj v desiatich sme podali slušný výkon. Každé vylúčenie zápas ovplyvní. Dobre sme sa s tým popasovali, nepúšťali sme ich do ničoho, mali sme aj my šance. Ale neboli sme efektívni tak ako predtým so Slovanom či Trenčínom a to nás stojí body.“ Pripustil, že možno mohol pri gólovej situácii reagovať inak. „Kopol som päťku, prehrali sme jeden dva súboje na zemi, kopli to za obranu, čakal som, či sa to stopérovi podarí zastaviť. Naťahoval sa tam, váhal som či vybehnúť či nie a zrazu to prepadlo. Ich hráč bol extrémne rýchly, išiel som na risk a prehodil ma. Možno som sa mohol viac roztiahnuť, možno som tam nemal ísť. Mrzí ma to, lebo som nemal žiadny zákrok a chcel som mužstvu pomôcť.“

Voleský vedel ako na Kriváka Hoci nebol autorom víťazného gólu, bol určite jedným z mužov zápasu. Komárňanský útočník Patrik Voleský sa pričinil o vylúčenie Kriváka, s ktorým pred časom spolu hrával v košickom drese. „Viem, že ako stopér hrá agresívne, bol som tu s ním rok a vedel som ako naňho. Som rád, že to takto dopadlo, hoci ma to bolelo,“ pousmial sa po zápase. Verí, že napriek tomu, čo sa stalo, ostanú s bývalým spoluhráčom kamarátmi: „To je futbal. Obaja dokážeme prijať aj rozdať. Teraz budeme určite zase kamaráti.“

Pre Komárno bolo podľa neho náročné najmä čakanie na súťažný zápas kvôli odloženým zápasom s Trnavou a Ružomberkom. „Bolo vidieť, že nám chýba zápasová prax. Veľa sme trénovali aj takticky sa pripravovali, takže nám to aj možno po tých dvoch prehrách pomohlo. Dnes sme to zvládli a tieto tri body sú zlaté. Zatiaľ si to ešte neuvedomujeme, ale určite je to veľký úspech pre Komárno a dúfam, že body budú pribúdať,“ dodal Voleský.

Radványi miluje košickú arénu Komárňanský tréner Mikuláš Radványi priznal, že po takmer troch týždňoch bez zápasu, ani sami pred zápasom veľmi nevedeli, na čom mužstvo je. „Predpokladal som, že s mužstvom budeme už po štvrtom, piatom kole v správnom ligovom tempe, ale to sa prerušilo po dvoch zápasoch. Tak to aj vyzeralo celý prvý polčas. Košice majú svoju kvalitu, ukázali to aj dnes. Samozrejme zápas ovplyvnila červená karta. Potom sme trochu prevzali iniciatívu. V druhom polčase sme boli dynamickejší rýchlejší, po prestriedaní sme dali gól. Ale miestami som mal pocit, že moji hráči sa boja toho, že môžu vyhrať. Nakoniec sme šťastní, že sme to dokázali a získali historické prvé tri body pre Komárno.“ Komárnu hra v novej košickej aréne chutí. „Ja som pred zápasom hovoril, že by sme domáce zápasy mali hrávať v Košiciach. Odkedy som trénerom Komárna, ešte sme tu neprehrali. Ale samozrejme, rovnako ako v predošlých zápasoch v druhej lige, aj dnes sa k nám priklonilo šťastie,“ priznal Radványi.

