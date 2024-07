ONLINE: FC Košice - FK DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Niké liga (1. kolo, LIVE)

Košičania sa naladili na ligu remízovou generálkou 1:1 s AS Rím, no zároveň sa rozlúčili s Erikom Pačindom. Na druhej strane sa v lete posilnili o Šípoša, Zsigmunda, Takáča, Magdu, Niarchosa, Miljaniča, dos Santosa či Bokrosa. Východniari sa chcú vyhnúť bojom o záchranu, dokázať to môžu už v 1. kole proti vicemajstrovi.



Dunajská Streda má za sebou náročný vstup do sezóny, keď v úvodnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy prehrala s azerbajdžanskou Zirou vonku vysoko 0:4, čo jej do odvety nedáva veľké šance na postup. DAC pritom rozšíril káder o mená ako Bajo, Tuboly, Almási, Bernát či Redzic, ale ani to na európskej scéne nepomohlo. Ako sa bude dariť celku zo Žitného ostrova v Košiciach?