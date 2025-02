Našli nového Medveda. Košice jasnou výhrou ukončili dlhoročné čakania

Zápas sa definitívne zlomil v závere prvého polčasu. Najprv po teči zapadla do banskobystrickej bránky strela Dávida Galloviča, v nadstavenom čase prvého polčasu si strelecký účet v košickom drese otvoril útočník Roman Čerepkai, ktorý v polovici druhého polčasu pridal aj ďalší gól a všetko uzavrela paráda Michala Faška v nadstavenom čase zápasu.

Druhý polčas bol už úplne v našej réžii. Štyri nula sme ešte v lige nevyhrali, ale sú to hlavne dôležité tri body.

„Úvod sme nezachytili, až do tej červenej karty to nebolo z našej strany ono, ale potom sme mali hru pred kontrolou a pomohol nám prvý gól, aj keď padol s tečom.

Košičania tak prvýkrát strelili v najvyššej súťaži štyri góly a víťazstvom 4:0 si pootvorili dvere do vytúženej prvej šestky.

Tešili sa ešte len z tretieho domáceho víťazstva v tejto sezóne, na ktoré čakali štyri mesiace od začiatku októbra a tešili sa aj z vôbec prvého domáceho víťazstva nad Banskou Bystricou vo vzájomných zápasoch v druhej aj prvej lige.

„Do zápasu sme nevstúpili dobre, pomohlo nám, že sa neuznal ich gól, lebo by to bol určite iný zápas. Keď sme dali prvý gól, tak to z nás trochu opadlo a potom sa už hralo na jednu bránku.

Teším sa, že sme boli po celý čas hladní po góloch a súpera do ničoho nepustili,“ priznal po zápase vplyv pre Košice dobrých rozhodnutí systému VAR ofenzívny stredopoliar Faško, ktorý odohral výborný zápas.

Medzitým ako dvakrát prihrával na góly Čerepkaiovi opečiatkoval spoza šestnástky pravú žrď a napokon už v nadstavenom čase druhou obaľovačkou spoza šestnástky parádne vymietol pravý horný roh bránky súpera a uzavrel skóre zápasu. „Teším sa, že som

pomohol k tomu, že sme prvýkrát dali v lige štyri góly, aj z toho, že som pomohol Romanovi. Odmenilo nás to za našu robotu a zlepšili sme si aj smutnú domácu bilanciu, čo bol aj cieľ pred jarnou časťou,“ dodal Faško.

Dvojgólového Čerepkaia Skuhravý pochválil

So slovami svojho nahrávača súhlasil aj dvojgólový Roman Čerepkai. „Nezačali sme vôbec dobre, Banská Bystrica nám robila problém a dali nám aj gól, našťastie hol VAR zrušil.

Pomohla nám červená karta, Banská sa stiahla a bolo to len o tom, či si vytvoríme šance a či sa nám podarí dať gól. Po tom prvom góle museli aj oni ísť trochu do ofenzívy, čo robilo diery v obrane a už to išlo.“