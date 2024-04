Vitajte pri sledovaní zápasu 4. kola nadstavby v skupine o udržanie Niké ligy, v ktorom sa stretnú FC Košice a MFK Dukla Banská Bystrica. Domáci sa nachádzajú na desiatom mieste, ale ich náskok pred predposlednými Michalovcami je len štvorbodový, takže stále sa nachádzajú v barážovom ohrození. V poslednom kole však Košice zvládli dôležitý zápas v Zlatých Moravciach a získali tri body po víťazstve 2:1. Naopak hostia zatiaľ v troch zápasoch nadstavbovej časti ani raz neprehrali, z toho hneď dvakrát vyhrali so Skalicou a Trenčínom, okrem toho remizovali so Zlatými Moravcami. Vďaka tejto úspešnej bilancii si na čele skupiny o udržanie vybudovali už pomerne komfortný náskok šiestich bodov práve pred Trenčínom. Uvidíme ako dopadne tretí vzájomný zápas v sezóne medzi týmito súpermi, keď v úvodnom meraní síl Banská Bystrica vyhrala v Košiciach, ale skôr hostia nezabudnú na druhý vzájomný zápas v poslednom kole základnej časti, v ktorom sa zrodila remíza a aj vďake nej im ušiel veľmi nešťastným spôsobom postup do skupiny o titul.