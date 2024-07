Fantastický krst novej arény a ovácie pre Pačindu. Rimania v Košiciach opäť nevyhrali

Samozrejme bol to prípravný zápas a už sa musíme sústrediť na ligu. Klobúk dole pred hráčmi, všetci splnili to, čo sme chceli, išli na doraz.

Pačiho vyprevadil špalier spoluhráčov

„Doma som si hovoril, že je to len futbal a život ide ďalej. Základ je zdravie. Ale potom mi bolo trochu ľúto, aj kvôli chlapcom, s ktorými sme vybojovali ligu,“ priznal Pačinda, ktorý sa do Košíc vrátil pred tri a pol rokom a bol jedným zo strojcov návratu FC Košice do prvej ligy.

Ale som vďačný aj za túto rozlúčku a ďakujem klubu, že mi to dopriali najmä kvôli fanúšikom a rodine a navyše v takomto zápase proti súperovi ako je AS Rím. Čo viac si priať,“ rozhovoril sa po zápase 35-ročný Erik Pačinda, ktorý mal pôvodne odohrať deväť minút podľa čísla, ktoré nosil na drese.

„Idem domov, oddýchnem si a uvidíme, čo bude zajtra a kto sa ozve. Verím, že to bude prvá liga. Chuť do futbalu stále mám,“ povedal o svojej budúcnosti a nevylúčil ani možnosť, že sa posunie len o niekoľko desiatok kilometrov východnejšie do Michaloviec:

Takáčov najcennejší gól v kariére

Pačindu symbolicky na trávniku vystriedal Dalibor Takáč, ktorý sa domov do Košíc vrátil po vyše siedmich rokoch.

Prvý zápas pred domácim publikom mu veľmi chutil, navyše ho okorenil aj gólom, keď v 53. minúte rozjasal zaplnený štadión a poslal Košičanov do vedenia.

„Sú to skvelé pocity, myslím si, že sme do zápasu dali všetko a výsledok je dobrým povzbudením pred ligou. Mali veľkú kvalitu, bez ohľadu na to, že hrali mladší hráči.

Je to veľmi dobrá skúsenosť. Myslím si, že aj pred divákov to bol super zápas,“ poznamenal Takáč, podľa ktorého je gól do siete AS Rím určite najcennejším v doterajšej kariére:

„Zápas aj gól som si veľmi užil, navyše padol na strane, kde na tribúne sedeli moji najbližší, tak som mohol utekať tešiť sa ku nim.“

VIDEO: Gól Dalibora Takáča