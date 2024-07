Skvelý impulz pred začiatkom sezóny. Košice uhrali remízu so slávnym AS Rím

Prípravný zápas

Priebeh zápasu

I. polčas:

Pačinda nastúpil po dohode s trénerom iba na úvod zápasu a hráč s číslom 9 mal symbolicky hrať do 9. minúty.

Rozhodcovia hru napokon prerušili až v 11., keď Pačindu vystriedal Dalibor Takáč. Košický odchovanec zišiel z ihriska za mohutného potlesku divákov a aj spoluhráčov, od predstaviteľov klubu dostal pamätný zarámovaný dres.

Favorizovaní hostia sa v prvom polčase snažili diktovať hru, ale až na niekoľko náznakov šancí im Košičania nedovolili ofenzívne manévre.

Percentuálne držanie lopty v prvom dejstve síce vyznelo pre AS (70:30), no iba jeden pokus o strelu svedčal o dôslednej defenzíve domácich. Tí mali v závere prvého polčasu sľubnú šancu, do ktorej sa dostal Faško, no únik z pravej strany nevyriešil ideálne.