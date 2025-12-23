Hráč Bayernu vyhral prvýkrát anketu vo svojej krajine. Veľká motivácia, hovorí

Hráč Bayernu Konrad Laimer (vľavo) bojuje o loptu s Maximilianom Araujom zo Sportingu.
Hráč Bayernu Konrad Laimer (vľavo) bojuje o loptu s Maximilianom Araujom zo Sportingu. (Autor: TASR/AP)
23. dec 2025 o 10:25
Zvíťazil suverénne, dostal 51 bodov.

Záložník Konrad Laimer z Bayernu Mníchov získal prvýkrát ocenenie Rakúsky futbalista roka. Výsledky vlastnej ankety zverejnila agentúra APA, desať z dvanástich hlasujúcich trénerov zaradilo dvadsaťosemročného hráča na prvé miesto.

Dvadsaťosemročný Laimer zvíťazil suverénne, dostal 51 bodov, druhý skončil vlaňajší víťaz Christoph Baumgartner z Lipska s šestnástimi bodmi.

"Je skvelé získať takéto uznanie. A tiež veľká motivácia ďalej hrať a snažiť sa byť ešte lepšia, "povedal Laimer. Za národný tím zatiaľ odohral 55 zápasov a strelil sedem gólov.

Na budúci rok sa extrémne tešia vďaka majstrovstvám sveta v USA, Kanade a Mexiku, Rakúsko je navyše v rovnakej skupine ako obhajcovia titulu z Argentíny na čele s Lionelom Messim. "Zahráme si proti najlepším a on je pre mňa osobne ten najlepší," povedal.

Rekordérom ankety v Rakúsku je s desiatimi cenami David Alaba.

dnes 10:25
