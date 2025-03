Koniec parádnej jazdy. Plzeň sa lúči s Európskou ligou so vztýčenou hlavou

Viktoria Plzeň nedokázala v Ríme zmazať manko 1:2 z úvodného duelu s Laziom a po remíze 1:1 sa rozlúčila so súťažou.

BRATISLAVA. Futbalisti Athletica Bilbao postúpili do štvrťfinále Európskej ligy UEFA. Po úvodnej prehre na ihrisku AS Rím 1:2 triumfovali v domácej osemfinálovej odvete 3:1.

Plzeň prišla do Ríma s jednogólovým mankom z úvodného domáceho duelu a snahou čo najskôr ho zmazať. Hneď v úvode mal veľkú šancu Lukáš Kalvach, no jeho pokus vytlačil brankár Ivan Provedel a o chvíľu neskôr trafil Matěj Vydra len do brvna.

Plzeň však nepoľavila a po zmene strán vyrovnala stav dvojzápasu, keď sa v šestnástke oprel do lopty Pavel Šulc a prestrelil Provedela.

Potom však pridalo Lazio, stupňovalo tlak a v 77. minúte strelil jeho postupový gól Alessio Romagnoli. Jeho hlavičku po rohovom kope nestihol zastaviť pred bránkovou čiarou Martin Jedlička.

Slovenský brankár hostí Martin Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov. Medzi osmičku najlepších sa dostalo aj nórske Bodö/Glimt, ktoré po úvodnej výhre 3:0 udržalo na ihrisku Olympiakosu Pireus postupový výsledok 1:2.