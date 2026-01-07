Malá dedina si splnila sen o vyššej lige. Už po jeseni získala skalp všetkých miest v súťaži

Futbalový potenciál neveľkej Komoče rátajúcej len deväťstotridsať duší kvôli všelijakým dôvodom odjakživa viac-menej iba driemal.
Roky to stačilo na niektorú z novozámockých okresných súťaží, lenže niečo viac ako pred desaťročím sa jeden a pol sezóny nehrala ani len posledná okresná trieda.
„Vtedy sme futbal v obci prebrali a postupnými krokmi ho dostali tam, kam patrí,“ obzrel sa pred rok 2015 terajší prezident FC Komoča Július Labancz, ktorý sa do dediny ležiacej medzi okresnými Novými Zámkami a riekou Váh pred rokmi priženil.
Sen o krajskej lige silnel stále viac a po konečnom treťom predvlaňajšom mieste a dvoch druhých ešte v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, prišla na konci vlaňajšej sezóny historická chvíľa.
Po všetkých stránkach vynovený klub - vrátane zmeny názvu z TJ Družstevník na FC Komoča či vynoveného trávnika s tribúnou - vyhralo jeho A-mužstvo 14-člennú siedmu ligu s priepastným 15-bodovým náskokom pred béčkom MŠO Štúrovo a aj vďaka 28 gólom najlepšieho strelca súťaže Alberta Szabóa sa vôbec po prvýkrát prebojovalo do západoslovenskej krajskej šiestej ligy Východ.
„V minulej sezóne sme už nenechali naozaj nič na náhodu a najmä vďaka vynikajúcej jesennej časti sa tešili z postupovej istoty v predstihu už 3. mája, teda päť kôl pred koncom,“ pripomína historický moment šéf klubu, ktorý robil v prechádzajúcich sezónach aj trénera.
„V tej postupovej viedol mužstvo tréner Ladislav Kubiček, v šiestej lige sme dali teraz šancu Szabolcsovi Vinczemu, ktorý za nás vlani hral na poste stopéra,“ ozrejmil.
V premiére spokojnosť
Nováčik zimuje na 11. mieste 16-člennej súťaže pri rovnosti bodov s desiatym a aj deviatym v poradí.
„Priznám sa, osobne som čakal vo vyššej súťaži ťažšiu jeseň. Prvoradým naším cieľom je stále záchrana, no mojim tajným je skončiť na ôsmom mieste, na ktoré strácame teraz iba tri body. S prvou polovicou súťaže sme preto naozaj spokojní, veď máme rovnaký počet bodov, ako desiate Semerovo a aj deviate Veľké Lovce, no a ôsme Hurbanovo je tiež na dosah.
Čiastočne ma upokojuje, že aj v zápasoch, v ktorých sme nebodovali, hralo mužstvo dobrý futbal a zlý výkon snáď ani nepodalo. Až na ten v trinástom kole doma s Lipovou, keď sme prehrali 1:4. Vtedy nám však v závere jesene chýbalo už niekoľko hráčov základnej zostavy kvôli zraneniam a trestom.
Štyri viac-menej vyrovnané zápasy sme prehrali o jeden gól a tri dvojgólovým rozdielom. Posledné kolá však dohrávalo prakticky iba dvanásť hráčov,“ povedal šéf vedenia klubu, ktorému vyšiel v lete pohotový ťah s posilnením kádra nováčika.
Posily sa uchytili skvelo
Keď už bolo isté, že vlaňajší šiestoligista Iža do tohto ročníka nenastúpi a kvôli skresanej dotácii z obecného rozpočtu nebude hrať žiadnu súťaž, vedenie Komoče zareagovalo rýchlo a dokázalo angažovať hneď štyroch hráčov, ktorí sa stali oporami absolútneho novica v „kraji“.
„Všetci štyria nám na jeseň naozaj pomohli, všetko sú to relatívne mladí, 24-roční hráči KFC Komárno, ktorí v Iži hosťovali a ktorých sme získali na ročné hosťovanie s možnosťou spoluprácu predĺžiť.
Viktor Parma je dokonca so siedmimi gólmi naším najlepším jesenným strelcom a v celkovom poradí figuruje na delenom deviatom a jedenástom mieste šiestej ligy. Je mimoriadne ofenzívny a na pravej strane dokáže hrať nielen na krídle, ale aj v zálohe či obrane.
Brankár Dávid Jankovič sa striedal s 18-ročným Filipom Molnárom, stopér Krisztián Spányik je najspoľahlivejším pilierom našej obrany. O dva roky mladšiemu Viktorovi Nagyovi hľadal tréner Vincze najskôr miesto, ale na kraji obrany sa uchytil.“
V „okrese“ roky top kanonier Komoče 26-ročný Albert Szabó strelil zatiaľ „iba“ tri, no veľmi dôležité, góly, ďalšie dva pridal v pohároch.
„Albert Szabó si potreboval na vyššiu súťaž najskôr zvyknúť, stále mu veríme a po dobrej zimnej príprave určite na jar ukáže svoj potenciál na hrote útoku. Aj so svojím mladším bratom, obrancom Kornélom Szabóom sú u nás po prestupe z Modrian už ôsmy rok a obaja sú pevnou súčasťou tímu.“
Historicky prvé body
Historický triumf futbalovej Komoče prišiel v stretnutí 2. kola FC Komoča – MŠK Želiezovce, v ktorom získala ani nie tisícová dedina prvé šiestoligové body.
Po vylúčení brazílskeho zadáka MŠK Alcantaru šli síce hostia gólom do šatne do vedenia, lenže po obrátke tréner Vincze hnal svojich za vyrovnaním a Viktor Parma ho z penalty nesklamal – 1:1.
Zápas dostal ešte väčší náboj a v 82. minúte Albert Szabó strelil víťazný gól na 2:1. Prvé víťazstvo v „kraji“ tak bolo na svete.
„Hostia sa v samom závere dožadovali pokutového kopu a na ihrisku bolo rušno, ale naše mužstvo si radosť z cenného víťazstva nenechalo vziať. Pre našu malú dedinu mala v tej chvíli výhra nad mestským klubom s históriou veľký význam.
Mužstvo dokázalo svoju silu aj v ďalších ťažkých zápasoch, veď sme zdolali aj iné mestečká - Hurbanovo či Nesvady dokonca vonku.“ Hneď v 4. kole v Nesvadoch rozhodol o prvých plusových bodoch za víťazstvo 1:0 v 36. minúte Albert Szabó. „O ten jeden gól sme boli v Nesvadoch lepší určite,“ tvrdil presvedčivo Labancz.
V 9. kole prišiel do Komoče z historického pohľadu ďalší exkluzívny súper – bývalý druholigista z Hurbanova.
„Istý rešpekt tam z našej strany najmä v prvom polčase ešte bol, ale po zmene strán sa hráči pred krásnou návštevou vyše dvesto divákov odviazali a po nádhernom zakončení Viktora Parmu, ktorý obišiel aj brankára, sme zvíťazili 1:0.“
Zdolali aj silnú Okoličnú
V 6. kole sa hral duel Komoča – Okoličná na Ostrove, teda tiež medzi mužstvami, ktoré ešte pred pol rokom delili dve súťaže. Domáca „Kamoča“ v ňom dokázala zdolať expiatoligistu, ktorý je jedným z najvážnejších kandidátov na postup a ktorý zimuje tretí s dvojbodovou stratou na prvý Svodín.
O drahocennom víťazstve 1:0 rozhodol už do prestávky z penalty 26-ročný Lukáš Szikora, ktorý ako odchovanec Tvrdošoviec vyrastal aj v FC Nitra a ktorého sa podarilo funkcionárom Komoče získať na hosťovanie z piatoligových Tvrdošoviec až 3. septembra, teda len tri dni pred stretnutím proti favorizovanej Okoličnej.
„Lukáša Szikoru chceli získať práveže aj Nesvady, kde hosťoval vlani. Nakoniec sme to urobili tak, že sa ešte počkalo na náš spomínaný vzájomný zápas v Nesvadoch, aby v ňom ešte nenastúpil.
Je to šikovný futbalista, ktorý mal pred časom dvojročný herný výpadok kvôli zraneniu, ale pre nás bude určite platným hráčom.
Z Tvrdošoviec je u nás aj Mário Lakatoš, ktorého sme získali tiež až po jeho zranení, no najmä k vlaňajšiemu postupu nám veľmi pomohol,“ vyratúva zrealizované príchody prezident klubu.
Diváci chodia aj z okolia
Futbalová kulisa niektorých domácich zápasov počas uplynulej jesene pripomínala vďaka prípustnej šou miestneho hlásateľa obecnú spoločenskú udalosť s návštěvami neraz aj nad dvesto ľudí, no a na pohár proti Novým Zámkom prišlo päťsto divákov.
„Keď sme futbal preberali, v najnižšej triede chodilo do tridsať divákov, pokiaľ boli zarátaní aj usporiadatelia. Teraz k nám chodia milovníci dobrého futbalu aj od susedov z Andoviec, Zemného, či z Kolárova a aj z Nových Zámkov.
Návšteva päťsto ľudí na pohárovom stretnutí proti treťoligovým Zámkom bola obrazne zadosťučinením za všetky tie roky obetované futbalu.
Keď som však videl, ako sa naši hráči vzopreli favoritovi z tretej ligy, znížili na 2:1 a jeho lavička potom doslova znervóznela snáď z obavy pred hroziacim penaltovým rozstrelom, človeku to dodalo novú energiu.
V lige zahralo mužstvo najlepšie proti expiatoligistom Okoličnej a Hurbanovu, najslabšie doma proti Lipovej.“
Na sústredenie do Maďarska
V zimnej prestávke chce klub získať ešte jednu posilu do útoku a jedného ofenzívneho záložníka. „V zime je to však ťažšie, pokiaľ nie sme s klubom dohodnutí, prezrádzať mená nebudem. Išlo by o hráčov z vyššej súťaže.
Na štvordňové zimné sústredenie ideme do maďarského Csongrádu, kde máme dohodnutým aj dvoch súperov z vyššej súťaže. V príprave budeme hrať aj proti piatoligistom Tvrdošovciam, Veľkému Mederu a Topoľníkom, tiež proti Močenku a Veľkému Kýru,“ zakončil Lúlius Labancz.
Z hráča razom tréner
Premiérovú polsezónu v najnižšej regionálnej súťaži zhodnotil pre klubovú stránku aj tréner FC Komoča Szabolcs Vincze, ktorý odohral vlani na poste stopéra ešte aj posledné kolo a víťazný zápas 4:0 v Michale nad Žitavou, aby v letnej príprave už viedol svojich bývalých spoluhráčov v role trénera namiesto Ladislava Kubičeka.
„Letnú prípravu na vyššiu súťaž sme zahájili mesiac pred prvým kolom a mužstvo trénovalo trikrát do týždňa, k tomu hralo prípravný zápas. Od augusta sme prešli na dva tréningy táždenne a vtedy sme už hrali aj majstrovské zápasy.“
Nováčik šiestej ligy sa zapojil premiérovo do Slovnaft Cupu a aj do Prezidentského pohára. „Do kádra sa nám podarilo získať nových hráčov najmä zo šiestoligovej Iže, čo bolo pre zvýšenú náročnosť súťaže veľmi dôležité. Prvé kolá nám vyšli viac-menej k spokojnosti a takmer pravidelne sme v nich zbierali cenné body.“
No a domáce jednogólové víťazstvá nad mestečkami ako Želiezovce, Hurbanovo či v Nesvadoch boli pre fanúšikov priam nezabudnuteľné.
„Herný prejav nášho mužstva sa posunul výrazne dopredu najmä vďaka prechodu na nový systém 4 – 3 – 3 a tiež vďaka postupnému stabilizovaniu optimálnej zostavy,“ vysvetli 38-ročný kouč, ktorý sa neľahkej výzvy nezľakol.
Vincze ďakuje fanúšikom
„V Slovnaft Cupe sme odohrali doma vo vynikajúcej kulise dobrý zápas proti FKM Nové Zámky, hoci sme ho prehrali 1:2. Cením si, že mužstvo dokázalo streliť v relatívne dobrom čase v 65. minúte Albertom Szabóom kontaktný gól a favorita sme trošku potrápili.“
V predkole vyradila Komoča na domácím trávniku šiestoligový Bánov po otočke v záverečnej dvadsaťminútovke na 2:1.
„Napriek tesnej prehre 1:2 ma potešil aj oduševnený výkon v Prezidentskom pohári proti dobre hrajúcej Veľkej Pake zo šiestej ligy Juh. Tieto stretnutia nám v auguste ukázali, že sme na správnej ceste.
Záver jesennej časti však už poznačili zranenia či tresty za karty, ktoré nás pripravili o pár bodov do tabuľky. Napriek tomu sme dohrali jeseň so cťou a ako nováčik figurujeme pred jarnými odvetami v solídnom tabuľkovom postavení.
Dovolím si podotknúť, že takmer v každom stretnutí sme dokázali byť naším skúsenejším konkurentom dôstojným súperom. O konečnom výsledku však neraz rozhodovali detaily.“
Kouč Vincze nezabudol ani na priaznivcov bielo-bordového klubu. „Všetkým naším fanúšikom chcem aj touto cestou poďakovať za neúnavnú podporu nielen v ťažkých jesenných stretnutiach, ale aj v celej predchádzajúcej postupovej sezóne. Veľmi si to vážime.
Verím, že v nadchádzajúcej zimnej príprave odstránime nedostatky v najmä koncovke, zlepšíme kondíciu aj silu v osobných súbojoch a do jarnej časti súťaže vstúpime ešte silnejší a sebavedomejší,“ uviedol tréner Szabolcs Vincze, ktorý posilnil Komoču ešte ako hráč predminulé leto a teraz ju tento odchovanec Tvrdošoviec priviedol - už s trénerským kormidlom v rukách - do bezpečných vôd vo vyššej súťaži.