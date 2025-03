Tragická forma Banskobystričanov pokračuje, z Komárna odchádzajú s tesnou prehrou

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: "Myslím si, že sme zdolali veľmi dobré mužstvo. Napriek tomu, že sú poslední, tak Banská Bystrica má veľmi dobré mužstvo a ukázali to. Prvý polčas boli aktívnejší, mali tam nejaké možnosti, z čoho sme mohli inkasovať. Mali sme šťastie, že sme nedostali gól. Potom bola jedna situácia, penalta a išli sme do vedenia. Hráčom som v polčase povedal, aby hrali trpezlivo, lebo sme počítali s tým, že Banská Bystrica bude naďalej útočiť a budú sa otvárať priestory pre naše brejky. Dostali sme gól na 1:1 a potom to už bolo také hore-dole. Som veľmi rád a šťastný, že nám podarilo dať druhý gól a opäť ho dal hráč z lavičky. Pre nás určite veľmi cenné víťazstvo. Musím pogratulovať svojim hráčom, pretože niektorí z nich mali pred zápasom zdravotné problémy, ale išli do zápasu a odmakali to. Som veľmi rád, že zápas dopadol tak, ako dopadol. Sme radi, že máme 11-bodový náskok pred posledným mužstvom."

Martin Poljovka, tréner Banskej Bystrice: "Ťažko sa hodnotí tento zápas, pretože najmä prvý polčas bol z našej strany taký, ako sme si predstavovali - aktívny vstup a herný plán hráči plnili. Bola tam jedna obrovská šanca po samostatnom nájazde, plus po rohovom kope sme tam mali niekoľko nebezpečných situácií. V podstate z jedinej situácie súpera sme pykali pokutovým kopom, no aj napriek tomu sme išli do druhého polčasu, že máme na to, aby sme zvrátili sériu. Po dobrej aktivite sa nám podarilo vyrovnať a potom už bol zápas hektický. Hra sa prelievala a bolo to otvorené na oboch stranách. Inkasovali sme po situácii, po ktorej by sme nemali a ideme tak opäť bez bodu. Veľmi to bolí, pretože tých zápasov je veľa, situácie sa opakujú a tiež moje pozápasové vyjadrenia. Bolo to teraz asi najťažšie, pretože si myslím, že sme zápas odohrali veľmi solídne a kruto sme boli potrestaní."