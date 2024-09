Bergwijn prestupom do Saudskej Arábie prišiel o reprezentáciu, Koeman s ním nepočíta

AMSTERDAM. Prestup holandského futbalistu Stevena Bergwijna do Saudskej Arábie znamená, že si ním zabuchol dvere do národného tímu. V utorok to povedal tréner "Oranjes" Ronald Koeman.

Dvadsaťšesťročný útočník zamieril za 21 miliónov eur z Ajaxu Amsterdam, ktorého bol kapitán, do Al-Ittihadu.

"Nešiel tam, aby napredoval po športovej stránke. Pre mňa to znamená, že s ním v reprezentácii nepočítam," vyhlásil Koeman.