Zažije veľký debut? Český brankár môže nastúpiť už proti Liverpoolu

Dvadsaťjedenročný Kinský podpísal cez víkend s vedením účastníka Premier League zmluvu s platnosťou do roku 2031. Prestupová čiastka sa pohybuje okolo 20 miliónov eur.

V pozícii brankárskej jednotky Spurs vstúpil do sezóny Guglielmo Vicario, no zlomil si členok a mimo hry bude minimálne do apríla.