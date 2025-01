Zaujímavý prestup v Niké lige. Podbrezová získala estónskeho reprezentanta

PODBREZOVÁ. Futbalistov FK Železiarne Podbrezová posilnil estónsky reprezentant Kevor Palumets.

Dvadsaťdvaročný stredopoliar prestúpil z belgického klubu Zulte Waregem a podpísal zmluvu do konca sezóny 2026/2027.

"Je to hráč v ideálnom veku s výbornými parametrami na pozíciu šestky. Má veľkú perspektívu do budúcnosti, ale zároveň už nazbieral množstvo skúseností. Uvažovali sme o ňom už aj v minulosti, ale vtedy zvolil cestu do Belgicka, čo bolo v jeho prípade logické.

Už to, že si ho Zulte vybralo, hovorí samé za seba. My si od Kevora sľubujeme to, že zvýši konkurenciu v strede poľa. Verím, že si ho naši fanúšikovia obľúbia," povedal pre klubový web generálny manažér Miroslav Poliaček.