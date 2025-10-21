V piatich zápasoch inkasoval 18 gólov. Trénerovi Frankfurtu došla s brankárom trpezlivosť

Okrem iného chyboval v závere ligového zápasu proti SC Freiburg.

FRANKFURT. Tréner futbalistov Eintrachtu Frankfurt sa rozhodol pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti Liverpoolu urobiť zmenu na brankárskom poste.

Dino Toppmöller oznámil, že po niekoľkých chybách Brazílčana Kaua Santosa v predošlých dueloch nastúpi v bráne Michael Zetterer.

Toppmöller dodal, že Zetterer dostane viac šancí, nielen proti Liverpoolu. Santos po návrate od zranenia po natrhnutí krížnych väzov na začiatku sezóny inkasoval v piatich zápasoch 18 gólov.

Okrem iného chyboval v závere nedeľňajšieho ligového zápasu proti SC Freiburg (2:2).

