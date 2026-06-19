Po primátorovi Karvinej pátra polícia. Dôvodom je korupčná kauza v českom futbale

Jan Wolf
Jan Wolf (Autor: Facebook/Jan Wolf - primátor města Karviné)
TASR|19. jún 2026 o 19:34
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Aktuálne sa nachádza na dovolenke.

Po primátorovi Karvinej Janovi Wolfovi pátra polícia v súvislosti s rozsiahlou korupčnou kauzou v českom futbale.

Podľa slov hovorkyne mesta Moniky Dankovej je však bývalý šéf klubu MFK Karviná na dovolenke a vráti sa do práce v priebehu budúceho týždňa. Informoval o tom portál sport.cz.

Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok rozhodla, že Wolf nemôže 12 rokov pôsobiť vo futbale pre ovplyvnenie troch zápasov. Navyše mu udelila pokutu 120-tisíc eur.

Zároveň vylúčila klub MFK Karviná z najvyššej súťaže a hrozí mu, že nebude môcť účinkovať v Konferenčnej lige, do ktorej sa dostal ako víťaz Českého pohára.

Česko

    Jan Wolf
    Jan Wolf
    Po primátorovi Karvinej pátra polícia. Dôvodom je korupčná kauza v českom futbale
    dnes 19:34
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