Po primátorovi Karvinej pátra polícia. Dôvodom je korupčná kauza v českom futbale

Po primátorovi Karvinej Janovi Wolfovi pátra polícia v súvislosti s rozsiahlou korupčnou kauzou v českom futbale.
Podľa slov hovorkyne mesta Moniky Dankovej je však bývalý šéf klubu MFK Karviná na dovolenke a vráti sa do práce v priebehu budúceho týždňa. Informoval o tom portál sport.cz.
Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok rozhodla, že Wolf nemôže 12 rokov pôsobiť vo futbale pre ovplyvnenie troch zápasov. Navyše mu udelila pokutu 120-tisíc eur.
Zároveň vylúčila klub MFK Karviná z najvyššej súťaže a hrozí mu, že nebude môcť účinkovať v Konferenčnej lige, do ktorej sa dostal ako víťaz Českého pohára.