Viceprezident UEFA čelí veľkej kritike, dôvodom je jeho podpora návratu detí z Ruska

To všetko ako následok ruskej vojenskej invázie na územie Ukrajiny vo februári 2022, vojna naďalej trvá a vyžiadala si množstvo obetí aj na civilnom obyvateľstve. Informácie pochádzajú z webu insidethegames.biz.

BRATISLAVA. Prvý viceprezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Karl-Erik Nilsson čelí vlne kritiky v rodnom Švédsku za to, že hlasoval za návrat ruských mládežníckych tímov do súťaží pod hlavičkou únie.

Karl-Erik Nilsson sa svoje hlasovanie snažil ospravedlniť vydaním vyhlásenia.

"Je mi ľúto, keď moju pozíciu v UEFA je vnímané tak, že som tam ako zástupca Švédskej športovej konfederácie či švédskeho športového hnutia a zastávam ich postoj," uviedol.

Doplnil tiež, že podporil názor UEFA, aby deti nepykali za vojnu a násilné činy, za ktoré sú zodpovední dospelí.

Výkonný výbor UEFA už hľadá technické riešenie, ktoré by umožnilo opätovné zaradenie ruských družstiev chlapcov a dievčat do 17 rokov do súťaží, ktoré už vyžrebovali.

Viaceré európske krajiny reagovali vyhlásením, že odmietnu hrať s ruskými tímami. Rovnaký názor prezentovali aj Švédi.