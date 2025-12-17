Kane si dáva vysoké ciele. Verí, že môže prekonať strelecký rekord Lewandovského

Anglický futbalista Harry Kane verí, že môže prekonať strelecký rekord sezóny nemeckej Bundesligy.
Ten má na konte Robert Lewandowski, ktorý v ročníku 2020/21 vsietil 41 gólov.
Útočník Bayernu Mníchov v úvodných štrnástich kolách sezóny zaznamenal 18 gólov a pred sebou má ešte 20 zápasov.
„Áno. Verím, že je to možné. Najmä po takomto úspešnom štarte do sezóny. Stále mám však pred sebou dlhú cestu. Až niekedy v marci bude zrejmé, či je to možné,“ uviedol kapitán anglickej futbalovej reprezentácie v rozhovore pre Sky TV.
Tridsaťdvaročný Kane sa prvé dve sezóny po prestupe z Tottenhamu stal kráľom strelcov Bundesligy, keď dosiahol najprv 36 a potom 26 gólov.
V septembri sa dostal na sto gólov v 104 stretnutiach v drese Bayernu a stal sa hráčom, ktorý sa na túto okrúhlu métu dostal najrýchlejšie v tíme z niektorej z piatich najsledovanejších európskych súťaží.