Kane si dáva vysoké ciele. Verí, že môže prekonať strelecký rekord Lewandovského

Harry Kane oslavuje gól. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|17. dec 2025 o 16:33
Útočník Bayernu Mníchov v úvodných štrnástich kolách sezóny zaznamenal 18 gólov.

Anglický futbalista Harry Kane verí, že môže prekonať strelecký rekord sezóny nemeckej Bundesligy.

Ten má na konte Robert Lewandowski, ktorý v ročníku 2020/21 vsietil 41 gólov.

Útočník Bayernu Mníchov v úvodných štrnástich kolách sezóny zaznamenal 18 gólov a pred sebou má ešte 20 zápasov.

„Áno. Verím, že je to možné. Najmä po takomto úspešnom štarte do sezóny. Stále mám však pred sebou dlhú cestu. Až niekedy v marci bude zrejmé, či je to možné,“ uviedol kapitán anglickej futbalovej reprezentácie v rozhovore pre Sky TV.

Tridsaťdvaročný Kane sa prvé dve sezóny po prestupe z Tottenhamu stal kráľom strelcov Bundesligy, keď dosiahol najprv 36 a potom 26 gólov.

V septembri sa dostal na sto gólov v 104 stretnutiach v drese Bayernu a stal sa hráčom, ktorý sa na túto okrúhlu métu dostal najrýchlejšie v tíme z niektorej z piatich najsledovanejších európskych súťaží.

    dnes 16:33
