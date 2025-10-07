Kane by rád zostal v Bayerne. Jednoznačne si to viem predstaviť, hovorí

LONDÝN. Anglický futbalista Harry Kane by rád podpísal s Bayernom Mníchov novú zmluvu.
V tejto súvislosti zároveň uviedol, že jeho záujem o návrat do Premier League sa po dvoch rokoch v službách nemeckého giganta postupne zmenšuje.
Anglickému kanonierovi vyprší v Bayerne zmluva v roku 2027. V jeho kontrakte sa nachádza aj výstupná klauzula v hodnote 56,7 milióna libier, ktorú môžu kluby aktivovať po skončení aktuálnej sezóny.
Súčasný tréner Tottenhamu, útočníkovho bývalého zamestnávateľa, Thomas Frank by sa tejto možnosti nebránil. Návrat na anglické trávniky v podaní 32-ročného kanoniera je však aktuálne nepravdepodobný.
„Jednoznačne si viem predstaviť zostať v Bayerne ešte dlhšie. Zatiaľ sme o tom s vedením nerokovali, no ak na to bude príležitosť, rád by som sa s nimi o tom úprimne porozprával. Všetko záleží od toho, ako bude prebiehať ďalšia sezóna. Ak by ste sa ma o návrate do Premier League opýtali pred dvoma rokmi, určite by som povedal, že sa raz chcem vrátiť.
Počas môjho pôsobenia v Bayerne sa však tento krok vzdialil,“ citovala Angličana agentúra AFP. V historických štatistikách Premier League mu na prekonanie rekordu Alana Shearera v počte gólov chýba 48 presných zásahov.
Do novej sezóny vstúpil Kane vo veľkom štýle, na svojom konte má aj s reprezentačnými už 19 gólov. Medzi jeho ciele patrí aj zisk Zlatej lopty.
„Veľmi by som chcel získať toto ocenenie. Je to ale v podstate tímová trofej, ktorá sa udeľuje najlepšiemu hráčovi v kádri, ktorý získa Ligu majstrov alebo vyhrá majstrovstvá sveta. Spája sa v tom individuálny aj tímový úspech, čo pre mňa vždy bolo cieľom,“ pokračoval Kane.
V rozhovore spomenul aj svoj prístup k tréningom a zdravému stravovaniu, ktoré poctivo dodržiava. Najmä to mu umožnilo v zápasoch na pravidelnej báze nabehať 11 kilometrov, čím v rámci svojej hry pridal k presným zásahom aj ďalšiu silnú stránku.
Uplynulý kemp anglickej reprezentácie označil za najlepší od odchodu Garetha Southgatea a verí v natiahnutie série priaznivých výsledkov. Zverenci Thomasa Tuchela sa najbližšie predstavia v štvrtkovom prípravnom zápase proti Walesu. O päť dní neskôr budú chcieť v Lotyšsku potvrdiť prvú priečku v K-skupine kvalifikácie MS.