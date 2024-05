Zahodil sako aj kravatu. Finále Talianskeho pohára poznačilo vyvádzanie Allegriho

RÍM. Futbalisti Juventusu Turín ukončili trojročné čakanie na cennú trofej. Na rímskom Stadio Olimpico získali po pätnásty raz Taliansky pohár, keď vo finále zdolali Atalantu Bergamo 1:0.

O triumfe "starej dámy" rozhodol v štvrtej minúte srbský útočník Dušan Vlahovič po akcii Andreu Cambiassa.

V 73. minúte mohol Vlahovič hlavou zvýšiť na 2:0, no jeho gól napokon neplatil pre ofsajd. V nervóznom závere videl červenú kartu tréner Juventusu Massimiliano Allegri, ktorý v návale hnevu zhodil sako a dostal sa do slovnej konfrontácie so štvrtým rozhodcom.