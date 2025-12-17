V Anglicku hral za Leicester. Trenčín rozhodol o budúcnosti holandského obrancu

Justen Kranthove
Justen Kranthove (Autor: Facebook / AS Trenčín)
TASR|17. dec 2025 o 12:29
Pod Čákov hrad prišiel začiatkom marca 2025.

Futbalový klub AS Trenčín sa počas zimnej prestávky rozlúčil s prvým hráčom kádra. Klub opúšťa po uplynutí zmluvy 25-ročný holandský obranca Justen Kranthove.

„Rodák z Amsterdamu futbalovo vyrastal v Holandsku, odkiaľ sa neskôr presunul na Britské ostrovy. V Anglicku pôsobil v dorasteneckých a juniorských kategóriách Leicester City.

Jeho ďalšie kroky viedli do Slovana Liberec, kde nastupoval najmä za rezervný tím. Na Slovensku si obliekal aj dres FK Humenné a naposledy pôsobil v druhej najvyššej cyperskej súťaži v klube Othellos Athien. Pod Čákov hrad prišiel začiatkom marca 2025,“ informoval web trenčianskeho klubu.

V aktuálnej sezóne odohral Kranthove osem ligových stretnutí, v ktorých si ako obranca pripísal jednu asistenciu.

Trenčín zimuje na 10. mieste tabuľky Niké ligy. Do jarnej časti vstúpi 7. februára doma proti Podbrezovej.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

