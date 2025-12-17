V Anglicku hral za Leicester. Trenčín rozhodol o budúcnosti holandského obrancu

Futbalový klub AS Trenčín sa počas zimnej prestávky rozlúčil s prvým hráčom kádra. Klub opúšťa po uplynutí zmluvy 25-ročný holandský obranca Justen Kranthove.
„Rodák z Amsterdamu futbalovo vyrastal v Holandsku, odkiaľ sa neskôr presunul na Britské ostrovy. V Anglicku pôsobil v dorasteneckých a juniorských kategóriách Leicester City.
Jeho ďalšie kroky viedli do Slovana Liberec, kde nastupoval najmä za rezervný tím. Na Slovensku si obliekal aj dres FK Humenné a naposledy pôsobil v druhej najvyššej cyperskej súťaži v klube Othellos Athien. Pod Čákov hrad prišiel začiatkom marca 2025,“ informoval web trenčianskeho klubu.
V aktuálnej sezóne odohral Kranthove osem ligových stretnutí, v ktorých si ako obranca pripísal jednu asistenciu.
Trenčín zimuje na 10. mieste tabuľky Niké ligy. Do jarnej časti vstúpi 7. februára doma proti Podbrezovej.