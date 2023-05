Klopp praje titul Dortmundu, tí to však nemajú vo vlastných rukách

Trofej bude po 11 rokoch opäť patriť Dortmundu," povedal Klopp, ktorý viedol Borussiu od júla 2008 do júna 2015 a s klubom získal dva majstrovské tituly (2010/2011, 2011/2012).

"Verím, že to chlapci dokážu. Šanca je veľká a oni ju využijú. Budem im držať palce pred televízorom v Liverpoole.

"Nie je žiadne tajomstvo, že trofej želám Dortmundu. Nikdy nezabudnem na to, čo sme zažili pri oslavách v okolí Borsigovho námestia. Bol to jeden z vrcholov mojej kariéry. Dúfam, že fanúšikovia, tréneri aj hráči to znova zažijú."

Dortmund nemá osud vo vlastných rukách, na vedúci Bayern Mníchov stráca dve kolá pred koncom súťaže jeden bod. Iba zaváhanie Bavorov proti Lipsku alebo na pôde Kolína môže Mníchovčanov pripraviť o jedenásty ligový titul za sebou.