Klopp žiada viac voľna. Unavení hráči pri masážach zaspávajú

Ak nezískajú v utorňajšom súboji proti Southamptonu aspoň bod, ligový titul pôjde do vitríny Manchesteru City. Hlavný tréner "The Reds" Jürgen Klopp priznal, že jeho hráčov trápi únava: "Počas masáží zaspávajú."

Päťdesiatštyriročný nemecký kouč vie, že v utorok nečaká jeho zverencov nič jednoduché. V sobotu hrali viac ako 120 minút, zatiaľ čo hráči Southamptonu boli v akcii naposledy pred 10 dňami.

"Budú úplne svieži. Nemôžeme do zápasu vstúpiť ľahkovážne. Je to veľmi dobrý tím a plný energie. Navyše, budú hrať záverečný domáci zápas sezóny," pripomína Klopp, ktorý v 61. stretnutí v ročníku nebude môcť počítať so zraneným Brazílčanom Fabinhom. Vo finále FA Cupu sa zranili aj egyptský útočník Mohamed Salah a holandský obranca Virgil van Dijk.



Kloppovi sa nepáči, že Liverpool musí hrať opäť v utorok, aj keď tri ligové stretnutia sú naplánované na štvrtok: "Ale no tak, máme za sebou 120 minút a v utorok hráme znova. To je veľká záťaž, ale uvidíme.