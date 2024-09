Kucku pred Estónskom stoplo koleno. Moje telo si vybralo daň, povedal

Podľa skúseného stredopoliara je to aj možná reakcia organizmu na dlhodobú záťaž.

Tréner Calzona na tlačovke po prílete do Tallinnu neprezradil, kto Kucku nahradí. V súvislosti s pôvodnou nomináciou ide o druhú vynútenú zmenu, prvou bol jeden z najlepších strelcov nedávnych ME Ivan Schranz.

"Vieme, čo obaja pre nás znamenajú. Zároveň ich absencia znamená šancu pre hráčov, ktorí doteraz hrávali menej."

Slováci chcú do nového ročníka LN vstúpiť víťazstvom, ktorým by podporili svoju šancu na postup do B-divízie.

V skupine s Estónskom, Azerbajdžanom a Švédskom sú "papierovo" jeden z vážnych ašpirantov na jediné postupové miesto.

"Bude kľúčové dodržiavať pokyny, ktoré nám dá tréner. Musíme ukázať svoju kvalitu," konštatoval Kucka.