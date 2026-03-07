Kvalitatívny rozdiel sa naplno prejavil. Slovenky v Portugalsku nedali ani gól

Kvalifikácia MS vo futbale žien 2027
Portugalsko - Slovensko 4:0 (2:0)
Góly: 19. a 44. Capetová, 48. Santiagová, 74. J. Silvová
Rozhodovali: Molinarová - Martinelliová, Gaspariniová (všetky Tal.), bez kariet
Portugalsko: Moraisová - Amadová, Gomesová, Costová, Alvesová - Fariaová (58. D. Silvová), Pintová, Jacintová (58. Pauleta) - Nazarethová (77. Bravová) - Capetová, Santiagová (58. J. Silvová)
SR: Korenčiová - Košíková, Surová, Fischerová, Vojteková (46. Lemešová) - Maťavková (86. Hrúziková), Mikolajová (73. Kaláberová), Šurnovská (73. Gondová) - Hmírová, Fabová, Morávková (90.+4 Matušicová)
Slovenské futbalové reprezentantky zaznamenali prvý neúspech v kvalifikácii o postup na MS 2027. V sobotňajšom stretnutí 3. skupiny B-divízie prehrali na trávniku favorizovaných Portugalčaniek 0:4.
Slovenky cestovali do Portugalska bez kapitánky Dominiky Škorvánkovej, ktorá si vypýtala voľno pre rodinné záležitosti. Základy domáceho víťazstva položila v prvom polčase dvojgólová Ana Capetová, krátko po zmene strán sa presadila Carolina Santiagová.
Štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času spečatila triumf Portugalčaniek Jessica Silvová.
Zverenky trénera Petra Kopúňa majú po dvoch zápasoch na konte tri body a v tabuľke im patrí tretia pozícia. Najbližšie sa 14. apríla predstavia vo Fínsku, o štyri dni nato doma privítajú Portugalsko. Prvé tri tímy postúpia do play off, ktoré sa potom odohrá systémom doma - vonku.