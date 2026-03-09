Barážový boj o MS vo futbale je v ohrození. Irak žiada FIFA o pomoc

Futbalová reprezentácia Iraku požiadala Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o alternatívny plán na marcový zápas baráže o postup na letné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Prebiehajúci vojenský konflikt na Blízkom východe narušil prípravu tímu vedeného austrálskym trénerom Grahamom Arnoldom.
Problémom má byť uzavretý letecký priestor v krajine do 1. apríla, ktorý neumožňuje reprezentácii odletieť z Bagdadu, kde sa zdržiava polovica kádra. Kormidelník Arnold je uviaznutý v Dubaji.
„Pomôžte nám, prosím, s týmto zápasom. Nevieme dostať našich hráčov z krajiny,“ citovala kouča Iraku agentúra DPA.
FIFA prišla s alternatívou, podľa ktorej by futbalisti najprv odleteli do Turecka a následne do Monterrey, dejiska baráže. Tamojší futbalový zväz (IFA) však túto možnosť odmietol a požiadal o odloženie zápasu.
Irak čaká 31. marca v Mexiku finálové stretnutie interkontinentálnej baráže proti úspešnejšiemu z dvojice Surinam - Bolívia.
V prípade postupu by sa Iračania objavili na šampionáte prvýkrát od roku 1986 a v skupine I by narazili na Francúzsko, Senegal a Nórsko.