Údajne súhlasil s prestupom. Spoluhráč Hancka v Atléticu by mal zamieriť do Arsenalu

Zástupcovia Arsenalu viedli podľa španielskych médií tento týždeň rokovania s agentmi argentínskeho futbalistu Juliana Alvareza z Atletica Madrid.
Ako informoval portál Team Talk, majster sveta z roku 2022 mal už údajne súhlasiť s prestupom do londýnskeho klubu.
Prvé špekulácie o príchode Alvareza do Arsenalu sa objavili v januári. Odvtedy sa medzi záujemcov o podpis 26-ročného útočníka pridali aj Chelsea a Barcelona. Športový riaditeľ Arsenalu Andrea Berta však využil zaváhanie oboch klubov a disponoval aj možnosťou splniť všetky požiadavky.
Tie sa týkali najmä finančných podmienok a bezproblémovej registrácie hráčov, čo mohlo zavážiť najmä pre finančné obmedzenia katalánskeho klubu.
V hlavnom meste Španielska má Argentínčan zmluvu platnú do roku 2030. V tejto sezóne odohral Alvarez v drese „Los Colchoneros“ 44 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a pridal aj deväť asistencií.
Jeho hodnota je podľa portálu Transfermarkt 90 miliónov eur, no Arsenal by mal za letnú posilu zaplatiť 125 miliónov, čo by z Alvareza spravilo rekordný nákup v histórii anglického klubu.