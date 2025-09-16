Mata si užíva pôsobenie v Austrálii. Zo Sydney sa však sťahuje do iného klubu

MELBOURNE. Bývalý španielsky futbalový reprezentant Juan Mata podpísal zmluvu s austrálskym klubom Melbourne Victory.
Tridsaťsedemročný stredopoliar absolvuje svoj druhý angažmán v A-League po tom, ako v uplynulej sezóne pôsobil vo Western Sydney Wanderers.
Melbourne Victory informoval o príchode skúseného stredopoliara v utorok, Mata podpísal kontrakt na jednu sezónu.
V drese Western Sydney nastúpil v 23 stretnutiach, pričom v siedmich z nich figuroval v základnej zostave. Zaznamenal jeden presný zásah
„Teším sa, že budem hrať za Melbourne Victory, jeden z najuznávanejších klubov v lige. Verím, že potešíme našich skvelých fanúšikov,“ uviedol Mata vo vyhlásení podľa agentúry AP.
Tréner Arthur Diles si od príchodu majstra sveta z roku 2010 a európskeho šampióna z roku 2012 sľubuje zvýšenie kvality kádra.
„Získať hráča s takými skúsenosťami a charakterom je pre nás veľkým prínosom,“ povedal Diles.
Mata získal na klubovej úrovni Copa del Rey s Valenciou, titul v Lige majstrov s Chelsea, s ktorou triumfoval aj v Európskej lige. Tú vyhral taktiež s Manchestrom United.
V drese „červených diablov“ odohral 285 zápasov, v ktorých strelil 51 gólov. Následne pôsobil aj v Galatasaray Istanbul i japonskom a Vissel Kobe.