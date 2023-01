Milovaný aj nenávidený. José Mourinho dnes oslavuje jubileum

Ako Robsonov asistent sa Mourinho v roku 1996 presunul práve do katalánskeho veľkoklubu a v Barcelone pôsobil do roku 2000, pričom asistoval aj Holanďanovi Louisovi van Gaalovi.

V roku 1994 sa Robson a Mourinho presunuli do FC Porto. Klub pod ich vedením vyhral dvakrát najvyššiu portugalskú ligu a v Lige majstrov sa dostal do semifinále, kde podľahol FC Barcelona.

V roku 2016 prešiel do Manchesteru United a s "červenými diablami" vyhral Anglický ligový pohár (2016/2017) a Superpohár (2016), ale predovšetkým triumfoval v sezóne 2016/2017 v Európskej lige UEFA. Manchester v roku 2019 vymenil za Londýn, kde do roku 2021 viedol Tottenham Hotspur.

Na začiatku mája 2021 sa vrátil do Talianska, kde sa dohodol na zmluve s AS Rím. Už o rok, 25. mája 2022, priviedol "rímskych vlkov" do prvého finále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom AS Rím vyhral 1:0 nad Feyenoordom Rotterdam. AS Rím sa tak tešil z prvej veľkej trofeje po 14 rokoch a Mourinho dosiahol piaty európsky pohár a celkovo 26. trofej.

José Mourinho je ženatý a má dve deti. Okrem futbalu sa venoval a venuje viacerým charitatívnym projektom, napríklad sa podieľal na akciách Svetového potravinového programu (WFP) patriaceho pod OSN.