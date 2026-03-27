Syn o ňom povedal, že trpí demenciou. Bývalý hráč Liverpoolu všetko poprel

ČTK|27. mar 2026 o 13:16
Bývalá hviezda Liverpoolu a neskorší futbalový tréner John Toshack poprel, že trpí demenciou.

V rozhovore pre El Mundo reagoval na nedávne vyhlásenie svojho syna Camerona.

"Demenciu nemám. Zatiaľ, "povedal sedemdesiatsedemročný Toshack s tým, že od problémov s covidom pred šiestimi rokmi má problémy s pamäťou.

"Zabudol som všetky góly, ktoré som nedal. Ale pamätám si všetky, ktoré som dal, "dodal.

Toshackov syn Cameron o otcovej demencii prehovoril v stredajšom vydaní denníka Daily Mail. Bývalý waleský útočník to však odmietol a vyhlásil, že so synom nie je posledné dva roky v kontakte.

Toshack ako hráč pomohol Liverpoolu v 70. rokoch k zisku troch majstrovských titulov a víťazstvu v Pohári majstrov európskych krajín.

Ako tréner pôsobil v Reale Madrid, San Sebastiane, Besiktasi, Swansea a viedol aj Wales alebo Macedónsko.

