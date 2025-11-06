Odchovanec Ajaxu skončil vo funkcii trénera. Osudnými sa mu stali výsledky v Lige majstrov

AMSTERDAM. Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam ukončil vo štvrtok spoluprácu s trénerom Johnom Heitingom.
Štvornásobný európsky majster o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.
Heitingovi sa osudným stala stredajšia domáca prehra v Lige majstrov s Galatasarayom Istanbul (0:3).
Ajax je v domácej Eredivisie s 20 bodmi na piatom mieste. Jediná prehra 36-násobného holandského majstra prišla proti Alkmaaru (0:2), no na konte má po 11 zápasoch až päť remíz.
Fanúšikov Ajaxu však nepotešili najmä nevýrazné výkony a vstup do ligovej fázy Ligy majstrov. Po štyroch zápasoch je Ajax so skóre 1:14 a bez bodu na dne tabuľky.
Pre technického riaditeľa klubu Alexa Kroesa išlo podľa jeho slov o náročné rozhodnutie.
Kroes zároveň ponúkol vedeniu Ajaxu svoju rezignáciu, no to ho požiadalo o zotrvanie. Jeho zmluva vyprší na konci sezóny.
Po minuloročnom kolapse v záverečných siedmich ligových stretnutiach sa Ajax chcel pod vedením svojho odchovanca vrátiť do hernej pohody.
Klub z Amsterdamu vtedy prišiel na čele holandskej ligy o deväťbodový náskok a titul mu napokon v záverečnom kole „vyfúkol“ rival PSV Eindhoven.