Odchovanec Ajaxu skončil vo funkcii trénera. Osudnými sa mu stali výsledky v Lige majstrov

John Heitinga s futbalisti Ajaxu Amsterdam.
John Heitinga s futbalisti Ajaxu Amsterdam. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. nov 2025 o 17:23
Pre technického riaditeľa klubu Alexa Kroesa išlo podľa jeho slov o náročné rozhodnutie.

AMSTERDAM. Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam ukončil vo štvrtok spoluprácu s trénerom Johnom Heitingom.

Štvornásobný európsky majster o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.

Heitingovi sa osudným stala stredajšia domáca prehra v Lige majstrov s Galatasarayom Istanbul (0:3).

Ajax je v domácej Eredivisie s 20 bodmi na piatom mieste. Jediná prehra 36-násobného holandského majstra prišla proti Alkmaaru (0:2), no na konte má po 11 zápasoch až päť remíz.

Fanúšikov Ajaxu však nepotešili najmä nevýrazné výkony a vstup do ligovej fázy Ligy majstrov. Po štyroch zápasoch je Ajax so skóre 1:14 a bez bodu na dne tabuľky.

Pre technického riaditeľa klubu Alexa Kroesa išlo podľa jeho slov o náročné rozhodnutie.

Kroes zároveň ponúkol vedeniu Ajaxu svoju rezignáciu, no to ho požiadalo o zotrvanie. Jeho zmluva vyprší na konci sezóny.

Po minuloročnom kolapse v záverečných siedmich ligových stretnutiach sa Ajax chcel pod vedením svojho odchovanca vrátiť do hernej pohody.

Klub z Amsterdamu vtedy prišiel na čele holandskej ligy o deväťbodový náskok a titul mu napokon v záverečnom kole „vyfúkol“ rival PSV Eindhoven.

    John Heitinga s futbalisti Ajaxu Amsterdam.
    John Heitinga s futbalisti Ajaxu Amsterdam.
    Odchovanec Ajaxu skončil vo funkcii trénera. Osudnými sa mu stali výsledky v Lige majstrov
    dnes 17:23
