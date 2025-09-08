Jeho otec je legendou Brazílie. Banskú Bystricu posilnil syn bývalého hráča veľkoklubov

BANSKÁ BYSTRICA. Priebežný líder druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica sa posilnil o brazílskeho obrancu Joaa Vitora Mirandu.
Dvadsaťročný stopér prichádza pod Urpín po pôsobení v akadémii španielskeho Realu Valladolid.
Bystričania si od mladého obrancu sľubujú oživenie defenzívnych radov a väčšiu konkurenciu v zostave.
„Som veľmi šťastný, že som tu. Projekt z Dukly mi umožní rásť profesionálne aj fyzicky, to ma presvedčilo, aby som prijal túto výzvu,“ prezradil po podpise zmluvy pre klubový web.
Jeho otec Joao Miranda patril dlhé roky k oporám Atletica Madrid či Interu Miláno a v drese brazílskej reprezentácie absolvoval vyše päťdesiat štartov.
Nedávno sa objavil aj v Kremničke, kde pozorne sledoval tréning svojho syna s tímom Dukly.
„Otec mi pomáha odkedy som začal hrať futbal, je mojou inšpiráciou a vždy mi radí, čo by som mal robiť lepšie. Taktiež vypichne a pochváli, keď urobím niečo dobre,” prezradila nová akvizícia Banskobystričanov.