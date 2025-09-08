Jeho otec je legendou Brazílie. Banskú Bystricu posilnil syn bývalého hráča veľkoklubov

Joao Miranda (vľavo). (Autor: Facebook/MFK Dukla Banská Bystrica)
TASR|8. sep 2025 o 16:43
Bystričania si od mladého obrancu sľubujú oživenie defenzívnych radov.

BANSKÁ BYSTRICA. Priebežný líder druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica sa posilnil o brazílskeho obrancu Joaa Vitora Mirandu.

Dvadsaťročný stopér prichádza pod Urpín po pôsobení v akadémii španielskeho Realu Valladolid.

Bystričania si od mladého obrancu sľubujú oživenie defenzívnych radov a väčšiu konkurenciu v zostave.

„Som veľmi šťastný, že som tu. Projekt z Dukly mi umožní rásť profesionálne aj fyzicky, to ma presvedčilo, aby som prijal túto výzvu,“ prezradil po podpise zmluvy pre klubový web.

Jeho otec Joao Miranda patril dlhé roky k oporám Atletica Madrid či Interu Miláno a v drese brazílskej reprezentácie absolvoval vyše päťdesiat štartov.

Nedávno sa objavil aj v Kremničke, kde pozorne sledoval tréning svojho syna s tímom Dukly.

„Otec mi pomáha odkedy som začal hrať futbal, je mojou inšpiráciou a vždy mi radí, čo by som mal robiť lepšie. Taktiež vypichne a pochváli, keď urobím niečo dobre,” prezradila nová akvizícia Banskobystričanov.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
3
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
7
3
3
1
9:6
12
V
R
R
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
3
2
2
13:8
11
P
V
V
R
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
7
3
2
2
9:7
11
P
V
P
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

