Ašpiranti na postup neprehrali na jeseň ani raz. Latku si vysoko nastavil aj nováčik

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na čele TIPOS III. ligy Východ bude zimovať FK Spišská Nová Ves. V tesnom závese, len o skóre za ňou, je FK Humenné.
Podľa očakávania ide o najväčších ašpirantov na postup do MONACOBet ligy. Obe mužstvá už túto súťaž okúsili a majú ambíciu vrátiť sa do nej čo najskôr.
Humenné aj Spišská Nová Ves majú po 35 bodov, pričom ich vzájomný zápas v Humennom sa skončil remízou 3:3.
Filip Regitko, brankár FK Spišská Nová Ves:„ Jesennú časť z môjho pohľadu hodnotím veľmi pozitívne. Myslím si, že sme presne tam, kde chceme byť. Sme radi, že budeme zimovať na prvom mieste.
Neokúsili sme porážku, za čo sme vďační, ale zároveň nás to stálo veľa síl. Teraz si poriadne oddýchneme a pripravíme sa na jarnú časť, aby sme nadviazali na jeseň a splnili si svoj cieľ.“
Tretí je Stropkov, ktorý na vedúci tandem stráca deväť bodov. Na štvrtom mieste je nováčik a zároveň najväčšie prekvapenie súťaže – Raslavice. Tie majú na konte 21 bodov.
Všeobecne si štyria nováčikovia súťaže počínajú dobre. Medzev je šiesty, Kežmarok deviaty a Sabinov dvanásty.
Latku posunúť ešte vyššie
Daniel Vanta, tréner Raslavíc: „Máme za sebou veľmi náročný rok. V prvom rade sme čakali na rozhodnutie za zeleným stolom, či vôbec pôjdeme vyššie alebo nie. Následne bolo potrebné rýchlo zareagovať – upraviť prípravné zápasy, vyskladať káder a podobne.
Keď sa nám to konečne podarilo aspoň približne podľa predstáv, prišli zranenia – väčšinou vážneho rozsahu a často mimo ihriska. Opäť sme museli za pochodu riešiť káder, štadión a množstvo vecí okolo.
Napriek tomu sa nám od začiatku darilo zbierať dôležité body. S počtom bodov aj s umiestnením po jeseni sme nadmieru spokojní, zvlášť vzhľadom na smolu so zraneniami, ktorá nás prenasledovala.
Vo viacerých zápasoch sme nemali svoju typickú hernú tvár a veľakrát sme sa museli prispôsobovať či obetovať herný prejav, aby sme získali body – čo nie je úplne môj štýl trénovania.
V prvom rade však bolo potrebné zabezpečiť si tabuľkový komfort, aby sme sa následne mohli venovať rozvoju hráčov. Bol to pre mňa jeden z najťažších rokov trénovania a som veľmi rád, že nás teraz čaká dlhšia pauza.
Veľká vďaka patrí hráčom a vedeniu klubu – to, čo sa nám spoločne podarilo vybudovať za necelé dva roky, je naozaj obdivuhodné. Latku sme nastavili vysoko, chceme posilniť káder a na jar ju posunúť ešte vyššie.“
Lipany trpia na koncovku
V bezpečnom strede tabuľky sa pohybujú tímy od Raslavíc , cez Lipany, až po ôsme FC Košice B .
Matúš Perháč, stredopoliar Lipian: „Podľa môjho názoru jesenná časť ligy nebola zlá. Samozrejme, mrzia nás prehraté zápasy, v ktorých by sme pri lepšom nastavení určite uspeli.
Máme dostatok šancí na skórovanie, ale nedarí sa nám ich premieňať, a na tom trpíme. Som rád, že sa nám podarilo zvládnuť posledný zápas, v ktorom sme ukázali silu. Dúfam, že takýto výkon, nasadenie a prístup prenesieme aj do druhej časti sezóny.“
Cenné skúsenosti pre mladíkov
Košickí mladíci sú oživením súťaže. Aj keď v závere jarnej časti sa im nedarilo. Produkujú pohľadný futbal a niekoľko ich neúspechov, rovnako ako postavenie v tabuľke, ide na vrub neskúsenosti.
Ukazuje sa však, že zámer zaradiť do súťaže tímy U23 z klubov s akadémiami nebol zlý.
Mladí hráči dostávajú príležitosť hrať medzi dospelými a získavajú cenné skúsenosti. Škoda len, že na východe do tretej ligy prihlásilo svoj tím U23 iba FC Košice.
Lokomotívu čakajú záchranárske práce
Prekvapením je desiate miesto Vranova, jedenáste Popradu a trináste Lokomotívy. Tradičným a skúseným mužstvám sa jeseň nevydarila a počas zimnej prestávky budú musieť popracovať na doplnení kádra i zlepšení herného prejavu.
Ľubomír Ivanko Macej, stredopoliar Lokomotívy: „Z môjho pohľadu, po letnom odchode takmer celej základnej zostavy z predchádzajúcej sezóny, sa mužstvo dávalo dokopy na poslednú chvíľu.
Je potrebné poďakovať chalanom, ktorí do klubu prišli, pretože hrozilo, že nebudeme mať dosť hráčov. Počas sezóny sa nám vymenil aj tréner, ktorý sa snaží s nami pracovať.
So súčasným umiestnením nemôžeme byť spokojní, ale taká je realita. Tretia liga má slušnú úroveň a nás na jar čakajú ťažké záchranárske práce, aby sa v klube udržala aj do budúcej sezóny.“
Beznádejne posledné je Spišské Podhradie, ktoré má po 13 zápasoch na konte len dva body – po remízach doma s Kežmarkom a Košicami. Bodový rozdiel medzi Spišiakmi a Lokomotívou je šesť bodov.