Pilier ašpiranta na postup sa dostal do najlepšej jedenástky roka. Ťaháme za jeden povraz, hovorí

BRATISLAVA. Na čele TIPOS 3. ligy, skupiny Východ, sa nachádzajú FK Spišská Nová Ves a FK Humenné.
Obe mužstvá majú na konte po 35 bodov z 13 zápasov, pričom obidve dosiahli 11 víťazstiev a dve remízy.
Ich vzájomný zápas v Humennom sa skončil nerozhodne 3:3. Okrem toho Spišská Nová Ves remizovala vo Vranove 1:1, zatiaľ čo Humenné sa rovnako podelilo o body s Medzevom (1:1).
Rozdiel medzi oboma tímami spočíva iba v skóre: Spišská Nová Ves má skóre 38:10, Humenné 35:9.
Obe mužstvá sú jasne motivované bojovať o postup do druhej ligy, a preto sa na jar môžeme tešiť na zaujímavý a napínavý priebeh súťaže.
Spišská Nová Ves, rovnako ako Humenné, už v minulosti zažilo atmosféru vyšších súťaží.
Spišiaci vypadli z druhej ligy v súťažnom ročníku 2023/24, kým Humenné si v rokoch 1993 až 2000 zahralo v najvyššej slovenskej súťaži (MARS Superliga).
V roku 1996 sa im podarilo získať Slovenský pohár a v prvom kole Pohára víťazov pohárov (PVP) zdolali albánsky Flamurtari Vlora. V druhom kole však nestačili na grécky AEK Atény.
Viktor Maťaš (33), jeden z pilierov Humenného, je skúsený stredopoliar, ktorý si už vyskúšal rôzne kluby v minulosti – hral v Moldave, Košickej Novej Vsi, Michaľanoch, Haniske, Poprade a Bardejove.
Od roku 2021 pôsobí v Humennom. S výkonom svojho tímu je veľmi spokojný: „Je vidieť, že v kabíne panuje výborná atmosféra, základom je slovenská kabína, spolu s trénermi ťaháme za jeden povraz.
Výsledkom toho je, že v súťažných zápasoch máme len jednu prehru, a to v pohári proti Podbrezovej, kde sme herne nesklamali.“
Svoj výkon hodnotí aj osobne: „Herne sa mi viac-menej darilo, no čo by som mohol zlepšiť, je moja koncovka. Z toľkých šancí, čo som mal, sa dalo vyťažiť viac.“
Výkony oboch tímov v jesennej časti 3. ligy sa výrazne odrazili aj v ankete o najlepšiu jedenástku roka.
Do tejto prestížnej zostavy sa dostalo až päť hráčov z FK Spišská Nová Ves (Zekucia, Ortegon, Silva, Pačinda, Lačný) a traja zástupcovia FK Humenné (Bréda, Maťaš, Streňo).
Viktor Maťaš je jedným z troch hráčov, ktorí sa prepracovali do tejto „jedenástky roka“ z mužstva, ktoré je aktuálne na druhom mieste v tabuľke.
Tréneri Humenného, Lipian, Sabinova, Vranova a Popradu nominovali skúseného stredopoliara na základe jeho výborných výkonov.
Viktor svoje zaradenie do najlepšej zostavy hodnotí pozitívne: „Som rád, že sa moja hra páči trénerom. Potešilo ma to a znamená to pre mňa ďalšiu motiváciu, aby som na sebe ďalej pracoval.“