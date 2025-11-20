Pilier ašpiranta na postup sa dostal do najlepšej jedenástky roka. Ťaháme za jeden povraz, hovorí

Viktor Maťaš v drese FK Humenné.
Viktor Maťaš v drese FK Humenné. (Autor: archív VM)
Peter Cingel|20. nov 2025 o 08:00
ShareTweet0

Rozdiel medzi tímami na čele spočíva iba v skóre.

BRATISLAVA. Na čele TIPOS 3. ligy, skupiny Východ, sa nachádzajú FK Spišská Nová Ves a FK Humenné.

Obe mužstvá majú na konte po 35 bodov z 13 zápasov, pričom obidve dosiahli 11 víťazstiev a dve remízy.

Ich vzájomný zápas v Humennom sa skončil nerozhodne 3:3. Okrem toho Spišská Nová Ves remizovala vo Vranove 1:1, zatiaľ čo Humenné sa rovnako podelilo o body s Medzevom (1:1).

Rozdiel medzi oboma tímami spočíva iba v skóre: Spišská Nová Ves má skóre 38:10, Humenné 35:9.

Obe mužstvá sú jasne motivované bojovať o postup do druhej ligy, a preto sa na jar môžeme tešiť na zaujímavý a napínavý priebeh súťaže.

Spišská Nová Ves, rovnako ako Humenné, už v minulosti zažilo atmosféru vyšších súťaží.

Spišiaci vypadli z druhej ligy v súťažnom ročníku 2023/24, kým Humenné si v rokoch 1993 až 2000 zahralo v najvyššej slovenskej súťaži (MARS Superliga).

V roku 1996 sa im podarilo získať Slovenský pohár a v prvom kole Pohára víťazov pohárov (PVP) zdolali albánsky Flamurtari Vlora. V druhom kole však nestačili na grécky AEK Atény.

Viktor Maťaš v drese FK Humenné.
Viktor Maťaš v drese FK Humenné. (Autor: archív VM)

Viktor Maťaš (33), jeden z pilierov Humenného, je skúsený stredopoliar, ktorý si už vyskúšal rôzne kluby v minulosti – hral v Moldave, Košickej Novej Vsi, Michaľanoch, Haniske, Poprade a Bardejove.

Od roku 2021 pôsobí v Humennom. S výkonom svojho tímu je veľmi spokojný: „Je vidieť, že v kabíne panuje výborná atmosféra, základom je slovenská kabína, spolu s trénermi ťaháme za jeden povraz.

Výsledkom toho je, že v súťažných zápasoch máme len jednu prehru, a to v pohári proti Podbrezovej, kde sme herne nesklamali.“

Svoj výkon hodnotí aj osobne: „Herne sa mi viac-menej darilo, no čo by som mohol zlepšiť, je moja koncovka. Z toľkých šancí, čo som mal, sa dalo vyťažiť viac.“

Viktor Maťaš v drese FK Humenné.
Viktor Maťaš v drese FK Humenné. (Autor: archív VM)

Výkony oboch tímov v jesennej časti 3. ligy sa výrazne odrazili aj v ankete o najlepšiu jedenástku roka.

Do tejto prestížnej zostavy sa dostalo až päť hráčov z FK Spišská Nová Ves (Zekucia, Ortegon, Silva, Pačinda, Lačný) a traja zástupcovia FK Humenné (Bréda, Maťaš, Streňo).

Viktor Maťaš je jedným z troch hráčov, ktorí sa prepracovali do tejto „jedenástky roka“ z mužstva, ktoré je aktuálne na druhom mieste v tabuľke.

Tréneri Humenného, Lipian, Sabinova, Vranova a Popradu nominovali skúseného stredopoliara na základe jeho výborných výkonov.

Viktor svoje zaradenie do najlepšej zostavy hodnotí pozitívne: „Som rád, že sa moja hra páči trénerom. Potešilo ma to a znamená to pre mňa ďalšiu motiváciu, aby som na sebe ďalej pracoval.“

Tabuľka: III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
13
11
2
0
38:10
35
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
13
11
2
0
35:9
35
V
V
R
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
13
8
2
3
32:21
26
V
V
R
V
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
13
7
0
6
24:21
21
P
V
V
V
P
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
13
6
2
5
22:23
20
V
P
R
P
V
6
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
13
5
4
4
29:23
19
V
P
R
P
R
7
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
13
5
3
5
16:18
18
V
V
V
V
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
5
3
5
25:20
18
P
R
P
P
P
9
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
13
4
3
6
22:23
15
P
P
V
P
R
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
13
3
5
5
12:16
14
P
R
V
R
P
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
13
4
1
8
14:21
13
V
V
P
P
P
12
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
13
3
3
7
17:23
12
P
P
P
V
V
13
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
13
2
2
9
12:43
8
P
P
P
R
R
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
13
0
2
11
11:38
2
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Športový riaditeľ Spartaka Trnava Martin Škrtel v zápase 11. kola Niké ligy Spartak Trnava - Slovan Bratislava.
    Športový riaditeľ Spartaka Trnava Martin Škrtel v zápase 11. kola Niké ligy Spartak Trnava - Slovan Bratislava.
    Koniec Ščasného bolo najlogickejšie riešenie. Trnava potrebuje impulz, vraví Škrtel
    dnes 09:48|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Pilier ašpiranta na postup sa dostal do najlepšej jedenástky roka. Ťaháme za jeden povraz, hovorí