Premier League potvrdila obavy fanúšikov. Na slávny Boxing Day budú hrať len dva kluby

LONDÝN. Premier League oznámila, že v tejto sezóne sa na Boxing Day (2. sviatok vianočný) odohrá iba jeden zápas, čím sa odkláňa od tradície plného programu sviatočných duelov, ktoré si fanúšikovia dlhé roky užívali.
Manchester United privíta Newcastle United v jedinom stretnutí dňa, čo znamená najmenej zápasov najvyššej súťaže za posledných 43 rokov na Boxing Day, ktorý tento rok pripadá na piatok.
Vo vyhlásení liga uviedla, že hlavným dôvodom tejto zmeny je narastajúci tlak na futbalový kalendár v súvislosti s rozšírením európskych klubových súťaží.
„Vzhľadom na rozšírenie európskych klubových súťaží teraz existuje viacero výziev pri plánovaní zápasov Premier League – čo viedlo k úprave nášho domáceho kalendára pred minulou sezónou, vrátane zmien v FA Cupe,“ oznámila liga.
Úpravy spôsobili, že Premier League funguje ako súťaž s 33 víkendovými kolami, čo je menej než v predchádzajúcich rokoch, hoci si od roku 1995 zachováva formát 380 zápasov.
Vysielacie zmluvy ligy znamenajú, že zápasy musia byť naplánované na tieto víkendové termíny v každej sezóne. Keďže je v sezóne len päť stredajších kôl, zápasy sa musia hrať 27. – 28. decembra.
„S menším počtom víkendov sa plánovanie zápasov stáva čoraz náročnejším,“ uviedla liga. „S obmedzeným počtom víkendov je liga viazaná tým, ako dátumy v kalendári vychádzajú.“
Liga prisľúbila, že budúcu sezónu, keď Boxing Day pripadne na sobotu, sa vráti k bohatšiemu programu zápasov.
Boxing Day je už desaťročia dôležitou súčasťou anglického futbalu, ponúkajúc fanúšikom sviatočnú tradíciu plných štadiónov a atraktívnych duelov.
Tohtoročný obmedzený program podčiarkuje rastúci vplyv preplneného kalendára, keď si domáce a európske súťaže konkurujú o priestor.