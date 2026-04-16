Končí takmer po desiatich rokoch. Manchester City po sezóne opustí kapitán

Bernardo Silva (Autor: SITA/AP)
TASR|16. apr 2026 o 14:57
S tímom získal 19 trofejí.

Portugalský futbalový stredopoliar Bernardo Silva si po sezóne už nebude obliekať dres Manchestru City. Anglický klub vo štvrtok informoval o odchode 31-ročného kapitána na svojej oficiálnej stránke.

Silva prišiel do Manchestru v roku 2017 z Monaka. Za „Citizens“ odvtedy odohral 451 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 76 gólov a pridal 77 asistencií. S tímom získal 19 trofejí vrátane šiestich titulov v anglickej Premier League, triumfu v Lige majstrov či dvoch Pohárov FA.

„Keď som prišiel pred deviatimi rokmi, nasledoval som sen malého chlapca. Chcel som v živote uspieť a dosiahnuť veľké veci. Toto mesto a tento klub mi dali oveľa, oveľa viac, než som kedy dúfal. To, čo sme spolu vyhrali a dosiahli, je odkaz, ktorý si navždy uchovám v srdci,“ uviedol Portugalec na svojom Instagrame.

Zverenci trénera Pepa Guardiolu zvíťazili vo finále Ligového pohára nad Arsenalom 2:0 a na budúci týždeň ich čaká semifinále FA Cupu proti Southamptonu.

V Premier League strácajú na vedúcich „kanonierov“ šesť bodov, majú zápas k dobru a túto sobotu môžu v domácom zápase s Londýnčanmi svoje manko ešte znížiť.

„Klubu, Pepovi, zamestnancom a všetkým mojim spoluhráčom za tých deväť rokov, ďakujem za všetky spomienky a za to, že ste mi umožnili byť súčasťou tejto cesty tak dlho.

Atmosféra, ktorú sme každý deň vytvárali na tréningovom ihrisku, mi dala pocit, že som ako doma a súčasť veľkej rodiny. Poďme si spolu užiť tieto posledné týždne a bojovať za to, čo nám táto sezóna ešte prinesie,“ dodal Silva.

