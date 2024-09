Slovnaft Cup: Trnava zvládla súboj proti Jaslovským Bohuniciam a postúpila

Trnavčania si zaknihovali povinné víťazstvo v lokálnom derby na ihrisku Jaslovských Bohuníc. Obrana domácich privádzala favorita do zúfalstva až do 58. minúty, keď Spartak využil dobrú ofenzívnu fázu na gól Ďuriša. Po ňom už bolo jasné, že sa nemôžu spoliehať iba na obranu a pri ich ofenzívnej snahe sa začali objavovať okienka v zadných radoch. Gólovú bodku a postupovú definitívu pridal v 85. minúte Procházka, ktorý po peknej prihrávke Corryna poslal Spartak do 3. kola.