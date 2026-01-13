Ružomberok oznámil nového trénera. Podľa očakávaní je to Smetanov známy krajan

Jaroslav Köstl (vpravo).
Jaroslav Köstl (vpravo). (Autor: mfkruzomberok.sk)
TASR|13. jan 2026 o 10:12
Pod Čebrať zamieril kouč, ktorý dočasne viedol českú reprezentáciu.

Novým trénerom futbalistov MFK Ružomberok sa stal Jaroslav Köstl, ktorý nastúpil na post po odvolanom Ondřejovi Smetanovi. Tridsaťšesťročný Čech už v utorok prevzal vedenie mužstva.

Siedmy tím priebežnej tabuľky Niké ligy má aj nového športového riaditeľa. Je ním bývalý český reprezentant Tomáš Hübschman.

Köstl v ružomberskom klube už v minulosti pôsobil ako športový riaditeľ a potom sa začala jeho trénerská dráha ako asistenta Jindřicha Trpišovského vo Viktorii Žižkov, Slovane Liberec a Slavii Praha. Od januára 2024 bol asistentom trénera Ivana Haška pri českej futbalovej reprezentácii. 

Naposledy bol Köstl dočasným hlavným trénerom českého národného tímu, ktorý v vlani v novembri viedol v dvoch zvyšných kvalifikačných zápasoch o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti San Marínu a Gibraltáru.

V ružomberskej kabíne má aj svojho mladšieho brata, stopéra Daniela Köstla, ktorý prišiel na Liptov v lete 2024.

Od utorka je športovým riaditeľom klubu spod Čebraťa Hübschman. Ide o 58-násobného českého reprezentanta, účastníka ME 2004 a 2012.

Štyridsaťštyriročný Köstlov krajan má za sebou aj úspešnú klubovú kariéru v Sparte Praha alebo v Šachtare Doneck, s ktorým vyhral Pohár UEFA v roku 2009.

Naposledy hral za FK Jablonec. Od augusta 2024 do 21. decembra bol generálny športový manažér českej futbalovej reprezentácie.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

