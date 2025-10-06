Tréner Kentoš musel spraviť pred dôležitým zápasom jednu zmenu. Nálada je dobrá, hovorí Riznič

STARÁ LESNÁ. Slovenskí futbalisti do 21 rokov vstúpili do reprezentačného zrazu s cieľom zakončiť ho dvoma úspešnými výsledkami v Írsku a s Moldavskom.
V piatok v írskom Corku a v utorok 14. októbra v Košiciach nastúpia na zápasy kvalifikácie ME 2027, ktorú sľubne rozbehli víťazstvami s Andorrou (3:0) a v Moldavsku (3:2).
Tréner Jaroslav Kentoš musel pred zrazom v Starej Lesnej spraviť jednu zmenu na brankárskom poste.
„Brankár Dominik Kúdelčík hlásil, že má svalový problém. Namiesto neho príde Matej Jurička z Podbrezovej. Inak sú všetci hráči zdravotne v poriadku. V priebehu pondelka sa pripoja Samuel Gidi a Adam Griger,“ prezradil asistent trénera Tibor Goljan.
Slovenskí mladíci absolvujú prvú časť prípravy pred Írskom v Poprade a v závere týždňa sa presunú do Krakova.
„V domácich podmienkach nás čakajú štyri tréningy, v Krakove ešte jeden. Potom ešte aj jeden predzápasový, no na ňom už nemôžeme nič ukazovať.
Potrebujeme využiť zostávajúce tréningy na to, aby sme sa poriadne pripravili na Írsko,“ konštatoval 47-ročný kouč.
Program Slovenska U21 v kvalifikácii ME 2027
Sobota, 10. októbra: Írsko - Slovensko /20.30/
Utorok, 14. októbra: Slovensko - Moldavsko /18.00/
Štvrtok, 13. novembra: Slovensko - Kazachstan /17.00/
Utorok, 18. novembra: Slovensko - Anglicko /17.00/
Piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - Slovensko
Piatok, 29. septembra 2026: Slovensko - Írsko
Piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - Slovensko
Utorok, 6. októbra 2026: Andorra - Slovensko
Silnejší súper
Slováci sú spoločne s Írmi na čele skupiny s plným počtom bodov, no favorizovaní Angličania zatiaľ odohrali o jeden zápas menej.
„Dali sme šesť gólov a z hry sme v podstate neinkasovali. Boli tam však nedostatky, ktoré by kvalitnejší súper, ako napríklad Írsko, potrestal. Čaká nás kvalitný súper výkonnostne podobný ako my. Bude to silnejší súper než Andorra a Moldavsko.
Hrá systémom 4-4-2 a organizovane v bloku. V ofenzíve sú variabilní, takže sa musíme pripraviť na rôzne varianty. Musíme sa sústrediť predovšetkým na náš výkon,“ zdôraznil Goljan.
A-mužstvo je priorita
Tréneri slovenského tímu majú takmer najsilnejší možný káder. Vypadol z neho kapitán Mario Sauer, ktorý si výkonmi v FC Toulouse vypýtal pozvánku do A-mužstva.
„Už aj v minulosti sa stalo, že po komunikácii trénera nášho tímu s trénerom Francescom Calzonom k tomu došlo. A-mužstvo je priorita.
Ak potom nemáme dostatok hráčov, tak si zase my stiahneme z 19-tky. Vznikne tým priestor pre iných, pre ktorých to bude nová výzva,“ pokračoval Goljan.
Podľa „papierových“ predpokladov by mal byť zápas s Írskom jeden z najdôležitejších v súboji o predpokladanú druhú priečku.
„Každý zápas je dôležitý. Boli také aj predošlé s Andorrou a Moldavskom. Ak by sme ich nezvládli a zle rozbehli kvalifikáciu, mali by sme problém. Dôležitý bude každý bod a každý gól. Musíme ísť postupne a nachystať sa na najbližší zápas,“ povedal Goljan.
Najväčší konkurent
O dôležitosti nadchádzajúceho súboja s Írskom vie aj stredopoliar Artur Gajdoš, ktorý by mal byť jeden z lídrov tímu.
„Predtým boli lídrami hráči s ročníkom narodenia 2002, teraz sme ním my, narodení v 2004. Väčšia zodpovednosť je teraz na nás. Som na to pripravený a budem sa snažiť podať čo najlepšie výkony.
Myslím si, že Íri by mali byť naši najväčší konkurenti v boji o 2. miesto. Preto to bude jeden z veľmi dôležitých zápasov,“ poznamenal Gajdoš.
Nálada je dobrá
Dva víťazné zápasy v úvode kvalifikácie dodali „sokolíkom“ sebavedomie. Podľa obrancu Mateja Rizniča by bolo ideálne zúročiť ho už v najbližšom zápase.
„Máme určité ciele a výsledkovo chceme nadviazať na predošlý reprezentačný zraz. V zápase s Moldavskom sme museli otáčať stav a vtedy nám veľmi pomohlo, že sme silná partia.
Preto sa neobávam ani ďalších zápasov, pretože viem, že máme naozaj veľmi dobrý tím. Vieme, že Írsko je nepríjemný súper, hrali sme s ním aj v dorasteneckých kategóriách.
Nálada v našom tíme je dobrá. Zvíťazili sme v predošlých zápasoch. Snažíme sa opierať o defenzívu a byť efektívni vpredu. Verím, že to bude už len lepšie,“ povedal Riznič.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov
Brankári: Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Matej Jurička (FK Železiarne Podbrezová)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Daniel Danihel (FK Teplice), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Bagín (AS Trenčín), Matej Riznič (FK Teplice), Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina)
Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Ján Murgaš (FC Admira Wacker), Miroslav Sovič (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Karol Blaško (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Útočníci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Prokop (MŠK Žilina), Adam Griger (FC Hradec Králové), Adrián Fiala (AS Trenčín), Jakub Pira (FC Baník Ostrava)