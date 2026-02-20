Správy o odstúpení Kováčika sú nepravdivé. Slovenský futbalový zväz vydal stanovisko

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.
Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. (Autor: Sportnet)
Sportnet|20. feb 2026 o 18:42
Informácie priniesol slovenský futbalový zväz na svojej oficiálnej webstránke.

Medializované informácie o pondelkovom odstúpení prezidenta SFZ z funkcie sú nepravdivé. Ján Kováčik bude kandidovať na túto funkciu aj na blížiacej sa volebnej konferencii.

SFZ zotrváva na svojich doterajších stanoviskách a dôrazne odmieta existenciu akýchkoľvek ručiteľských záväzkov voči medializovaným spoločnostiam.

Právny názor p. Sepešiho bol vzatý na vedomie; prezident SFZ sa k nemu vyjadril a uviedol relevantné skutočnosti na pravú mieru.

Vzhľadom na medializované informácie o podaní žaloby voči SFZ sa zväz nebude verejne vyjadrovať k právnym názorom individuálnych členov výkonného výboru ani k prebiehajúcim či potenciálnym súdnym konaniam.

SFZ naďalej zotrváva na svojom právnom závere, že k vzniku medializovaného ručiteľského záväzku nedošlo, a je pripravený tento záver v plnom rozsahu obhájiť aj v prípadnom súdnom konaní.

    Správy o odstúpení Kováčika sú nepravdivé. Slovenský futbalový zväz vydal stanovisko
    dnes 18:42
    Domov»Futbal»Slovensko»Správy o odstúpení Kováčika sú nepravdivé. Slovenský futbalový zväz vydal stanovisko