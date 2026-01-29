VIDEO: Rekordný zápis futbalistu Slavie. Červenú kartu videl už po pár chvíľach na ihrisku

Ján Bořil fauluje hráča Pafosu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|29. jan 2026 o 09:02
Dostali sme strašne lacné góly, hodnotil po zápase tréner Trpišovský.

Futbalisti Slavie Praha sa rozlúčili s účinkovaním v tomto ročníku Ligy majstrov debaklom, v záverečnom 8. kole ligovej fázy prehrali v Limassole s Pafosom 1:4.

Zápas ovplyvnila červená karta striedajúceho Jána Bořila, ktorý bol na trávniku len tri minúty a tri sekundy, kým tesne za vápnom zasiahol unikajúceho protihráča a za zmarenie zjavnej gólovej príležitosti dostal rovno červenú kartu.

Do štatistík sa zapísal ako najrýchlejšie vylúčený náhradník v Lige majstrov.

"V druhej polovici polroka sa stalo toľko negatívnych vecí, že je ťažké hodnotiť výkon hráčov. Dostali sme strašne lacné góly. Zápas zmenil hlavne inkasovaný gól na 2: 1, úplne nepochopiteľný, " povedal stanici Nova Sport tréner Slavie Jindřich Trpišovský.

VIDEO: Zostrih zápasu Pafos - Slavia Praha

"Chceli sme vyhrať. Futbal hráte preto, aby ste vyhrávali. Nemôžete sa pozerať, aká je to súťaž a akí sú to súperi.

Keď hráme osem zápasov, z toho štyri doma, tak by sme minimálne jeden z nich mali vyhrať. Ale to sa bohužiaľ nepodarilo," reagoval Trpišovský.

