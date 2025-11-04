Opora Bayernu sa blíži k návratu na trávniky. Cíti sa veľmi dobre, hovorí športový riaditeľ

Jamal Musiala
Jamal Musiala (Autor: SITA/AP)
TASR|4. nov 2025 o 12:46
ShareTweet0

Podľa športového riaditeľa bavorského klubu by mohol nastúpiť v decembri.

MNÍCHOV. Nemecký futbalista Jamal Musiala z Bayernu Mníchov sa po dlhšej pauze spôsobenej zranením blíži k svojmu návratu na ihrisko v ostrom zápase.

Podľa športového riaditeľa bavorského klubu Maxa Eberla by 22-ročný stredopoliar mohol nastúpiť v decembri.

Tvorca hry Bayernu a nemeckej reprezentácie si v júli vo štvrťfinále majstrovstiev sveta klubov proti Parížu Saint-Germain zlomil ihlicu a členok po kolízii s vtedajším brankárom PSG Gianluigim Donnarummom.

VIDEO: Zranenie Musialu

Eberl pred utorkovým zápasom Ligy majstrov v Paríži medzi oboma tímami uviedol, že Musiala robí v rehabilitácii kroky vpred.

„Cíti sa veľmi dobre, koniec jeho absencie je blízko. Fáza rekonvalescencie pokročila do bodu, keď sa už môže pohybovať po ihrisku.

Pre športovca je to vždy najdôležitejšie – znovu cítiť trávu pod nohami a dotyk s loptou. Dúfame, že v decembri bude môcť Jamal odohrať aspoň pár minút s tímom. To by bol ideálny scenár,“ citovala Eberla agentúra DPA.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Jamal Musiala
    Jamal Musiala
    Opora Bayernu sa blíži k návratu na trávniky. Cíti sa veľmi dobre, hovorí športový riaditeľ
    dnes 12:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Opora Bayernu sa blíži k návratu na trávniky. Cíti sa veľmi dobre, hovorí športový riaditeľ