Zotavil sa z vážneho zranenia. Musiala sa môže po pol roku vrátiť na trávniky

Jamal Musiala.
Jamal Musiala. (Autor: TASR/DPA)
TASR|16. jan 2026 o 13:47
ShareTweet0

Na MS klubov utrpel zlomeninu nohy.

Po viac ako polročnej absencii na trávnikoch je futbalista nemeckého Bayernu Mníchov Jamal Musiala pripravený nastúpiť na víkendový ligový zápas s Lipskom.

Tréner „Bavorov“ Vincent Kompany potvrdil zaradenie 22-ročného reprezentanta Nemecka na súpisku v prípade, že dobre dopadne piatkový tréning.

Musiala sa po zlomenine nohy v zápase majstrovstiev sveta klubov proti Parížu Saint-Germain vrátil pred mesiacom do tréningového procesu Bayernu.

Spolu s ním by sa po zraneniach mohli objaviť v zostave aj nemecký stredopoliar Joshua Kimmich a kanadský obranca Alphonso Davies. Informovala agentúra AFP.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Jamal Musiala.
    Jamal Musiala.
    Zotavil sa z vážneho zranenia. Musiala sa môže po pol roku vrátiť na trávniky
    dnes 13:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Zotavil sa z vážneho zranenia. Musiala sa môže po pol roku vrátiť na trávniky