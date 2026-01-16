Zotavil sa z vážneho zranenia. Musiala sa môže po pol roku vrátiť na trávniky

Po viac ako polročnej absencii na trávnikoch je futbalista nemeckého Bayernu Mníchov Jamal Musiala pripravený nastúpiť na víkendový ligový zápas s Lipskom.
Tréner „Bavorov“ Vincent Kompany potvrdil zaradenie 22-ročného reprezentanta Nemecka na súpisku v prípade, že dobre dopadne piatkový tréning.
Musiala sa po zlomenine nohy v zápase majstrovstiev sveta klubov proti Parížu Saint-Germain vrátil pred mesiacom do tréningového procesu Bayernu.
Spolu s ním by sa po zraneniach mohli objaviť v zostave aj nemecký stredopoliar Joshua Kimmich a kanadský obranca Alphonso Davies. Informovala agentúra AFP.