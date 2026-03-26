Vážne sa zranil vlani na MS klubov. Útočník Bayernu absolvoval tréning aj s loptou

Jamal Musiala. (Autor: TASR/DPA)
TASR|26. mar 2026 o 16:19
Nemecký futbalista Jamal Musiala sa vo štvrtok vrátil po zranení do tréningového procesu Bayernu Mníchov.

K dispozícii by mohol byť svojmu zamestnávateľovi 4. apríla na zápas Bundesligy proti Freiburgu.

Musiala sa vážne zranil vlani v júli na MS klubov, keď si zlomil lýtkovú kosť a pretrhol väzivo v členku. V januári sa vrátil na trávniky, no počas zápasu Ligy majstrov 10. marca proti Atalante Bergamo pocítil opäť bolesť v členku a odvtedy nehral.

„Dvadsaťtriročný útočník absolvoval individuálnu tréningovú jednotku. Jej súčasťou bola aj hra s loptou,“ informoval bavorský veľkoklub podľa DPA.

