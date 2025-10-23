Urobil krok k návratu. Hviezdny Nemec prvýkrát trénoval po zranení

MNÍCHOV. Nemecký futbalový reprezentant Jamal Musiala prvýkrát od vážneho zranenia trénoval na ihrisku.
Líder ofenzívy Bayernu Mníchov si v júli vo štvrťfinále MS klubov proti Parížu Saint-Germain v USA zlomil ihlicu na ľavej nohe.
„Bolo skvelé byť po dlhej pauze opäť na ihrisku. Urobil som prvý krok k návratu, po absolvovaní tréningu som necítil žiadne bolesti nohy.
Teraz musím popracovať na pohybe a rýchlosti. Potom začnem trénovať s loptou, driblovať a strieľať," citovala slová Musialu agentúra DPA.