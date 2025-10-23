Urobil krok k návratu. Hviezdny Nemec prvýkrát trénoval po zranení

Jamal Musiala.
Jamal Musiala.
Líder ofenzívy Bayernu Mníchov si zlomil ihlicu na ľavej nohe.

MNÍCHOV. Nemecký futbalový reprezentant Jamal Musiala prvýkrát od vážneho zranenia trénoval na ihrisku.

Líder ofenzívy Bayernu Mníchov si v júli vo štvrťfinále MS klubov proti Parížu Saint-Germain v USA zlomil ihlicu na ľavej nohe.

„Bolo skvelé byť po dlhej pauze opäť na ihrisku. Urobil som prvý krok k návratu, po absolvovaní tréningu som necítil žiadne bolesti nohy.

Teraz musím popracovať na pohybe a rýchlosti. Potom začnem trénovať s loptou, driblovať a strieľať," citovala slová Musialu agentúra DPA.

