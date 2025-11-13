Z bývalého brankára je tréner a rozhodca. Inšpirovala ho sestra, ktorá píska pre UEFA

BRATISLAVA. Jakub Rugolský (26) sa vo futbale našiel hneď dvakrát – najprv ako brankár, dnes ako tréner a rozhodca.
Aktívnu hráčsku kariéru ukončil pomerne skoro, no od futbalu sa neodlúčil.
„S futbalom som začal ako 10-ročný vo vedľajšej dedine Michaľany, v klube FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany. Ako 16-ročný som už chytal za mužov vo vtedajšej 4. lige. Bola to cenná skúsenosť, ktorá mi otvorila dvere do vyššej súťaže,“ spomína.
Z Michaľan prestúpil do druholigového Trebišova, kde si ho všimol tréner Róbert Žalúdek. V drese Trebišova pôsobil v doraste, neskôr ako tretí brankár pri druholigovom „áčku“.
„Bol to pre mňa splnený sen – v šatni som sedel s hráčmi ako Ján Novák či Lazaros Rota, ktorý je dnes gréckym reprezentantom.“
Po krátkych zastávkach v Sobranciach a Ťahanovciach sa však rozhodol, že hráčsku kariéru ukončí.
„Futbal na nižšej úrovni ma už prestával napĺňať. No vedel som, že sa ho nechcem vzdať,“ hovorí.
Záujem o rozhodcovskú dráhu v ňom prebudila jeho sestra Viktória a rozhodca Dominik Puškáš.
„Začínal som v mládežníckych súťažiach OBFZ Trebišov, neskôr som prešiel aj na mužské zápasy. Po troch rokoch som postúpil do regionálnych súťaží riadených Východoslovenským futbalovým zväzom. Dnes pôsobím druhú sezónu v 5. lige,“ hovorí Rugolský.
Podľa neho rozhodovanie nie je len o pravidlách, ale aj o sústredení a zodpovednosti.
„Táto práca je pre mňa spôsob, ako sa neustále zlepšovať – učiť sa koncentrácii a niesť zodpovednosť za každé rozhodnutie.“
Okrem píšťalky ho to však stále ťahalo aj k trénerstvu. Ako absolvent Fakulty športu sa naplno venuje výchove mladých brankárov.
„Popri štúdiu som začal trénovať v FC Košice. Najskôr som bol asistent trénera U12, neskôr tréner brankárov prípraviek. Pracoval som s množstvom talentovaných chlapcov, niektorí to dotiahli až do reprezentácie,“ spomína.
Postupne sa stal členom realizačných tímov regionálnych výberov Východoslovenského futbalového zväzu kde ho oslovil Robert Lukáč.
„S kolegom Karolom Komarom sme spustili pilotný projekt kontrolných zrazov brankárov na východnom Slovensku, ktorý dopadol nad očakávania,“ dodáva.
Neskôr pôsobil v Tatrane Prešov, kde viedol všetkých brankárov vtedajšej ÚTM.
„S dorastencami sme suverénne postúpili medzi elitu, s náskokom 20 bodov,“ hovorí s úsmevom.
Dnes trénuje v športovej agentúre RODMARK GROUP, ktorá sa venuje rozvoju hráčov i brankárov. Skĺbiť trénovanie a rozhodovanie nie je jednoduché, no Jakub tvrdí, že s vášňou pre futbal sa to dá.
„Počas týždňa sa venujem tréningom brankárov aj vlastnej príprave, cez víkend pískam mládežnícke či mužské zápasy,“ vysvetľuje.
Zaujímavosťou je, že jeho sestra Viktória Rugolská je zapísaná v zozname asistentiek rozhodkýň UEFA pre rok 2026.
„Začala s rozhodovaním skôr ako ja. Pomáhame si, radíme si a občas sme delegovaní aj na tie isté zápasy. Ja som radšej hlavný rozhodca, ona výborná asistentka. Teším sa z jej úspechov,“ hovorí Jakub.
Jeho cieľ je jasný – neustále sa zlepšovať. „Chcem ďalej rozvíjať brankárov a pomáhať im napĺňať ich sny. Ako rozhodca by som sa rád dostal čo najvyššie – ideálne až na medzinárodnú scénu.“
A hoci by sa zdalo, že na voľný čas mu veľa priestoru nezostáva, Jakub sa na tom smeje.
„Mám rád aktívny život. Vo voľnom čase si zahrám tenis, bedminton, stolný tenis, bicyklujem, behám, chodím na turistiku či do fitka. A keď sa stretnem s kamarátmi, občas si zahráme aj FIFU alebo NHL,“ dodáva s úsmevom.