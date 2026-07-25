Koniec po dvoch rokoch. Niekdajší slovenský reprezentant mieri za novou výzvou

Jakub Hromada v drese Slavie Praha
Jakub Hromada v drese Slavie Praha (Autor: SK Slavia Praha/Facebook)
TASR|25. júl 2026 o 08:44
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Tridsaťročný stredopoliar sa sťahuje do Grécka.

Slovenský futbalista Jakub Hromada sa stal posilou účastníka gréckej najvyššej súťaže Iraklisu Solún.

Tridsaťročný stredopoliar má za sebou dvojročné pôsobenie v drese rumunského Rapidu Bukurešť.

V predchádzajúcom ročníku odohral 27 súťažných duelov, na svoje konto si pripísal jeden presný zásah.

„Z celého srdca sa chcem poďakovať fanúšikom Rapidu. Zažil som pekné, ale aj nie veľmi dobré momenty, ale som rád, že som bol súčasťou tohto krásneho klubu. Užil som si skvelú atmosféru na každom zápase Rapidu a môj príbeh sa končí tu,“ odkázal Hromada prostredníctvom videu na oficiálnych sociálnych sieťach Rapidu.

Iraklis sa po siedmich rokoch vrátil do gréckej najvyššej súťaže, v predchádzajúcom ročníku vyhral tamojšiu Super League 2.

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Jakub Hromada v drese Slavie Praha
Jakub Hromada v drese Slavie Praha
Koniec po dvoch rokoch. Niekdajší slovenský reprezentant mieri za novou výzvou
dnes 08:44
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