Vozinha dostal výnimku. Kapverdský brankár bude v Colo Colo chytať pod svojou prezývkou

Kapverdský futbalový brankár Vozinha bude môcť počas pôsobenia v klube Colo Colo chytať v drese, na ktorom je jeho prezývka.
Od vedenia najvyššej čílskej súťaže totiž dostal špeciálnu výnimku.
Vozinha, vlastným menom Josimar Jose Evora Dias, tak môže nastupovať pod menom, ktoré ho preslávilo po celom svete.
Prezývka znamená v portugalčine „babička“ a niekdajší brankár AS Trenčín si ju zvolil na počesť ženy, ktorá ho vychovala.
Kapverďan sa stal jednou z najväčších postáv MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade, po skončení šampionátu ho zaradili do ideálnej jedenástky.
Na Instagrame má takmer 30 miliónov sledovateľov, čo je najviac spomedzi všetkých brankárov na svete. Jeho popularitu pocítil aj čilský klub, ktorému po angažovaní 40-ročného veterána pribudlo na sociálnych sieťach takmer 70-tisíc fanúšikov.