Manchester ho kúpil za 85 miliónov eur. Sancho je údajne na odchode, mieri na hosťovanie

BERLÍN. Anglický futbalista Jadon Sancho by podľa zahraničných zdrojov mohol zamieriť na hosťovanie do nemeckej Borussie Dortmund, odkiaľ v lete pred dvoma rokmi prestúpil do Manchestru United za 85 miliónov eur.

Dvadsaťtriročný krídelník je mimo zostavy "červených" diablov od konca augusta a v prebiehajúcej sezóne nastúpil iba na tri ligové zápasy.

Agentúra DPA uviedla, že Dortmund by mal zaplatiť za hosťovanie do konca sezóny 3,3 milióna eur.